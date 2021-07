Japonke so olimpijske prvakinje v softballu

Japonske igralke softballa so na domačih igrah v Tokiu še drugič osvojile naslov olimpijskih prvakinj v tej ženski različici igre z žogo in kijem, podobni baseballu. V finalnem obračunu so z 2:0 premagale tekmice iz Združenih držav Amerike. Bronasto odličje je pripadlo Kanadčankam, ki so bile v tekmi za tretje mesto s 3:2 boljše od Mehičank.