Slovenski judosti poznajo tekmece: Tina Trstenjak najprej proti Južnokorejki

Slovenski judoisti so v Tokiu, kjer se bodo v petek začele olimpijske igre, dobili tekmece v prvem krogu. Olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira pred petimi leti, Tina Trstenjak se bo v kategoriji do 63 kg pomerila s predstavnico Južne Koreje Heeju Han, je danes sporočila Mednarodna judoistična zveza IJF.

Hanova na mednarodni lestvici IJF zaseda 28. mesto, medtem ko je Trstenjakova druga. Boljša iz tega dvoboja se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalko obračuna med Španko Cristino Cabana Perez in Kiyomi Watanabe, ki nastopa za Filipine. Boji v ženski kategoriji do 63 kg bodo na sporedu v torek.

Od slovenskih predstavnic bo prva na tatami v kategoriji do 48 kg stopila Maruša Štangar. Dvanajstouvrščeni na mednarodni lestvici se bo v soboto v prvem krogu zoperstavila Južnokorejka Yujeong Kang (25.).

V kategoriji do 57 kg bo v ponedeljek nastopila Kaja Kajzer. V prvem krogu jo bo na tatamiju izzvala Mongolka Sumiya Dorjsuren, ki na lestvici mednarodne judoistične zveze zaseda 13. mesto in je dve mesti bolje uvrščena od slovenska predstavnica.

Še četrta Slovenka, Ana Velenšek se bo v petek, 30. julija, v prvem krogu kategorije nad 78 kg pomerila proti Američanki Nini Cutro-Kelly. Na lestvici Američanka zaseda 32. mesto, Velenškova pa je 25. V primeru zmage bi Velenškovo v drugem krogu pričakala Brazilka Maria Suelen Altheman, peta na lestvici IJF.

Edini slovenski moški predstavnik Adrian Gomboc bo nastopil v nedeljo. V prvem krogu se bo pomeril z Zambijcem Stevenom Mungandujem. Gomboc, 26. na lestvici IJF, bo v vlogi favorita, saj afriški predstavnik na lestvici zaseda šele 64. mesto.

Slovenija je sicer na olimpijskih igrah osvojila pet kolajn v judu. Z zlatom sta se okitili Urška Žolnir (London, 2012) in Tina Trstenjak (Rio, 2016), bron pa so okoli vratu prejele Žolnirjeva (Atene, 2004), Lucija Polavder (Peking, 2008) in Ana Velenšek (Rio, 2016).

