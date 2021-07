Gvineje ne bo na OI

Neimenovani vir AFP blizu oblasti v Conakryju, glavnem mestu te zahodnoafriške države, pa je dejal, da so razlogi predvsem finančni in da ministrstvo za šport ne more plačati stroške nastanitve in poti na Japonsko vsem petim športnikom te države. Tudi mediji v tej državi poročajo o finančnih razlogih za odpoved sodelovanja na igrah.

"Glede ne pojav nevarnih različic novega koronavirusa, se je vlada, ki ji je primarna skrb zdravje gvinejskih športnikov, odločila izpustiti olimpijske igre v Tokiu," pa je v pismu zapisal minister za šport v Gvineji.

Na igrah bi morali nastopiti Fatoumata Yarie Camara (rokoborba), Mamadou Samba Bah (judo), Fatoumata Lamarana Toure in Mamadou Tahirou Bah (plavanje) in Aissata Deen Conte (atletika). Država Gvineja sicer v 11 nastopih na olimpijskih igrah še ni osvojila kolajne.

Aprila je udeležbo na igrah v Tokiu, ki se bodo z uradnim odprtjem začele v petek, odpovedala tudi Severna Koreja, ki je kot razlog navedla pandemijo novega koronavirusa.