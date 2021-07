Medalje iz pametnih telefonov, covid testi in novi športi

Ali ste vedeli, da so medalje, ki jih bodo podeljevali v Tokiu, izdelane iz rabljenih pametnih telefonov? Ali da bodo na igrah tokrat na sporedu tudi štirje novi športi? Sprehodimo se skozi igre, ki se z uradno otvoritvijo začenjajo v petek, in poglejmo nekatere najzanimivejše podatke.

Foto: Getty Images Trinajst milijard evrov bo znašal uradni proračun za olimpijske igre, ki vključuje tudi dodatne stroške v višini 2,1 milijarde evrov zaradi preložitve olimpijskih bojev za leto dni ter strogih protikoronskih ukrepov, ki so jih prireditelji sprejeli v boju proti koronski pandemiji.

Toda pravi račun bi moral biti še višji, poroča francoska agencija AFP. Japonska revizijska komisija je leta 2019 ocenila, da uradni proračun iger med letoma 2013 in 2018 ni upošteval skoraj devet milijard evrov državne porabe.

15.400 športnikov - V Tokiu bo tekmovalo približno 11 tisoč olimpijskih in 4.400 paralimpijskih športnikov, ki bodo na Japonsko pripotovali iz 205 držav oziroma ozemelj. Ti se bodo merili za olimpijska odličja in slavo; vse od 12-letne namiznoteniške igralke iz Sirije Hend Zaze do 66-letne avstralske olimpijke v konjeništvu Mary Hanne, ki bo nastopila na svojih šestih OI.

Tem se bo pridružilo še približno 50 tisoč trenerjev, podpornega osebja, uradnikov, članov Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), medijev in ponudnikov medijskih storitev. Številka je drastično nižja od prvotnih napovedi.

49 odstotkov - Prvič v zgodovini OI imajo vsi športi na igrah tako moško kot žensko konkurenco. Približno 49 odstotkov bo na igrah športnic (40,5 odstotka na paralimpijskih igrah, kar je novi rekord).

Prav tako je prvič v zgodovini iger Mok določil, da mora imeti vsaka reprezentanca, ki sodeluje na igrah, vsaj enega moškega in eno žensko.

Organizacijo OI pa je ne glede na to v začetku leta zaznamoval seksistični škandal, ki je z mesta predstavnika organizacijskega odbora "odnesel" Yoshira Morija. Nekdanji japonski premier je namreč izjavil, da ženske na sestankih preveč govorijo.

Športno plezanje bo v Tokiu dočakalo olimpijski debi. Foto: Vid Ponikvar 33 športov - OI v Tokiu bodo pozdravile štiri nove športne panoge: deskanje na valovih, rolkanje, športno plezanje s slovensko junakinjo Janjo Garnbret in karate.

Veliko vrnitev bosta po igrah v Pekingu 2008 na Japonskem, kjer sta izjemno priljubljena, doživela baseball/softball. Nekateri športi so dobili dodatne discipline, med njimi kolesarstvo BMX in košarka 3x3, ki jo je navdihnila ulična košarka.

Paralimpijske igre, ki bodo od 24. avgusta do 5. septembra, imajo 22 športov, prvič bosta na sporedu parabadminton ter parataekwondo.

Foto: Reuters Športniki bodo tekmovali na 43 prizoriščih - od tega jih je 25 že stalo, deset je začasnih, osem pa povsem novih, vključno z osrednjim olimpijskim stadionom v Tokiu, ki bo gostil uvodno ter sklepno slovesnost iger, večino atletskih bojev ter nekatere nogometne tekme.

Vendar pa bodo prizorišča odmevala v prazno, saj so organizatorji skoraj tik pred zdajci odločili, da niti domačih gledalcev na igrah ne bo. Razlog je naraščanje koronskih okužb na Japonskem, kjer cepljenje prebivalstva poteka po polžje.

Več tekmovanj bo potekalo tudi zunaj Tokia. Cestno kolesarjenje, kjer bosta glavna slovenska aduta Tadej Pogačar in Primož Roglič, bo potekalo ob vznožju mitske gore Fudži, približno 100 kilometrov zahodno od prestolnice, deskanje na plaži 100 kilometrov vzhodneje, maraton in hitro hojo pa so organizatorji prestavili 800 kilometrov naprej proti severu, do Sappora, da bi se izognili pričakovanemu vročinskemu valu ta čas v Tokiu.

Turnirja v baseballu oziroma softballu bosta v Yokohami in Fukušimi, ki jo je leta 2011 prizadela jedrska nesreča. Tudi nogometne tekme bodo v tem območju, prefekturi Miyagi.

Vsak dan naj bi opravili okoli 20 tisoč testov. Foto: Getty Images 20 tisoč testov dnevno – tu gre za oceno tokijskih prirediteljev o številu presejalnih testov za novi koronavirus, ki jih bodo morali na vrhuncu iger vsak dan opravljati v olimpijski vasi.

V primeru pozitivnega testa športnik ne bo smel tekmovati na igrah, čaka ga karantena in po potrebi tudi hospitalizacija.

6,21 milijona - število rabljenih pametnih telefonov, ki so jih na Japonskem izkoristili za pridobivanje plemenitih kovin, iz katerih so nato izdelali približno pet tisoč zlatih, srebrnih in bronastih olimpijskih kolajn. Te so prvič na igrah doslej narejene iz povsem recikliranih materialov.

Organizatorji so nabrali približno za 79 ton različnih elektronskih naprav, iz katerih so pridobili približno 32 kilogramov zlata, 3.500 kilogramov srebra in 2.200 kilogramov brona.