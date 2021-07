Izbral bi sebe, Dončić in Pogačar pa bosta že prišla na vrsto

Peking, London, Rio, Tokio. Svoj olimpijski poker bo Bojan Tokić v deželi vzhajajočega sonca sklenil na edinstven način. V nekoliko drugačnem mimohodu držav udeleženk bo na otvoritveni slovesnosti iger 32. olimpijade na osrednji štadion v Tokiu vkorakal skupaj s kajakašico Evo Terčelj, družno pa bosta v rokah držala slovensko zastavo. "Google zdaj že izpiše, da je Bojan Tokić zastavonoša," se je ob omembi nove vloge nasmehnil 40-letni veteran v slovenski odpravi. "Čast in breme, predvsem pa zame tudi presenečenje. Kot nosilec se bom zanesljivo poskušal še dodatno rezultatsko dokazati. Sem pa hvaležen Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki je prepoznal vrednote moje kariere. S ponosom bom korakal, še bolj ponosno pa pogledal na to, kdo hodi za menoj," je še dodal.

Foto: OKS/Aleš Fevžer A če Google hitro pokaže, kdo bo nosilec zastave, pa socialna omrežja še hitreje postrežejo tudi z odzivom. Izbor OKS je namreč znova dvignil kar nekaj spletnega prahu, saj je krovna organizacija odločitev sprejela in naznanila še pred začetkom košarkarskih kvalifikacij, ki so ponujale možnost, da del olimpijske odprave postane tudi najbolj priljubljen in svetovno poznan slovenski športnik Luka Dončić.

Koga pa bi, če bi imel to možnost, za nosilca izbral Tokić? "Sebe! Ha ha … Poglejte, zastave ne nosi vedno tisti, ki je najboljši ali najbolj priljubljen. Tu sem najstarejši. Kapetan. Četrtič sem na OI. Mnogi so od mene mlajši tudi 20 let. Verjamem, da bodo tudi oni imeli možnost, da v prihodnje popeljejo Slovenijo v olimpijsko areno," odgovarja in dodaja: "Vsekakor pa ne bi bil jezen, če bi zastavo nosil kdo drug. Luka Dončić, Primož Roglić ali Tadej Pogačar? V tem primeru bi dejal, da je izbor povsem normalen in pričakovan. Toda kapetan ni vedno tisti, ki zabija največ golov."

Kmalu po odprtju OI 2021 pa Tokića, ki je v zadnjem dobrem desetletju Slovenijo postavil na olimpijski namiznoteniški zemljevid, čaka tudi prva tekmovalna preizkušnja. V prvem krogu turnirja posameznikov bo njegov tekmec Kanadčan Jeremy Hanzin, zmagovalca para pa nato v drugem krogu že čaka Hrvat Tomislav Pucar. Verjame, da sta obe oviri premostljivi, kar pomeni, da bi ga nato v tretjem krogu pričakal močno favorizirani Brazilec Hugo Calderano. Predvsem o kanadskem tekmecu ni izgubljal prav veliko besed, za Hrvata pa je dejal: "Na njegovi strani je mladost, na moji izkušnje in medsebojni rezultat. Ni me še premagal. Verjamem, da lahko napredujem."

Slovenijo bo na otvoritveni slovesnosti v mimohodu predstavljalo 21 športnikov in šest spremljevalcev. Svetovni javnosti se bodo ob tem predstavili tudi člani košarkarske reprezentance.

Prvič pa je Tokić pozorno spremljal tudi žreb ekipnega tekmovanja, kjer se mu bosta pridružila Deni Kožul in trenutno najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorkić, kot rezerva pa na morebitno priložnost čaka še Peter Hribar. "Doslej sem bil na OI vedno deklica za vse. Vse je bilo na meni. Tukaj sem prepuščen ekipi. Sem povsem sproščen in osredotočen na igro. Še več, če ne bi imel ekipe, dvomim, da bi znal izpolniti vse formularje," pravi Tokić.

Na OI prvič kot del ekipe Foto: Urban Urbanc/Sportida

V prvem krogu čaka Slovenijo Južna Koreja, ob zmagi pa boljši iz para Srbija-Brazilija. "Če bi izbirali, bi v prvem krogu raje igrali z Brazilci. A vseeno … To so olimpijske igre. Dejstvo je, da bi v vsakem primeru naleteli na močnega tekmeca. Imamo pa fantastičnega Darka, ki lahko proti vsaki reprezentanci osvoji dve točki. To vedo tudi Korejci. Nekaj morava dodati še z Denijem," je žreb komentiral kapetan, Jorgić pa je optimistično pristavil: "Kdor želi kolajno, mora za začetek premagati eno 'top' ekipo. Verjamem, da lahko premagamo Južno Korejo. Nato pa bomo videli, kako in kaj."