Zmagovalec cestne dirke bo eden prvih olimpijskih prvakov, ki jih bodo okronali na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. 234 kilometrov dolga cestna preizkušnja s skoraj pet tisoč višinskimi metri bo na sporedu že dan oz. jutro po odprtju iger (24. julija). Stavnice so zelo naklonjene slovenskima kolesarjema, Tadeju Pogačarju, dvakratnemu zmagovalcu Dirke po Franciji in novemu vodilnemu na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, in Primožu Rogliču, zdaj tretjemu kolesarju omenjene lestvice, ki je po odstopu s Toura še bolj lačen uspeha na olimpijskih igrah. Štart sobotne dirke bo ob 4.00 po slovenskem času, cilj pa naj bi kolesarji dosegli okrog 10.30.

Olimpijska preizkušnja v cestnem kolesarstvu za moške bo na sporedu v soboto, 24. julija, ob 4.00, ženske bodo na delu dan pozneje, 25. julija, s štartom ob 6.00. Oba kronometra bosta na sporedu v sredo, 28. julija 2021.

Cestna dirka, ki bo na sporedu le šest dni po zadnji etapi francoskega Toura, bo potekala pred izjemno kuliso gore Fuji, s 3776 metri najvišje in ene najbolj prepoznavnih točk Japonske, ki bo prihodnjih 14 dni v središču pozornosti športne javnosti.

Kolesarji, ki so nastanjeni v hotelu Clad v neposredni bližini mogočne gore, so si jo iz hotelskih sob že dodobra ogledali in razgled vestno beležili na družbenih omrežjih, njene obronke pa spoznavali na trening vožnjah, ki so jih opravili v preteklih dneh.

Kolesarji so nastanjeni v hotelu Clad, ki ponuja izjemen razgled na goro Fuji.

Štiričlanska slovenska posadka s kar dvema favoritoma

Slovenska moška kolesarska reprezentanca šteje štiri kolesarje, od tega kar dva spadata v najožji krog favoritov. Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, ki jima je trasa s številnimi vzponi pisana na kožo, bosta v pomoč Jan Tratnik in Jan Polanc.

Vse skupaj bo v celoto povezoval selektor Andrej Hauptman, ki je še vedno lastnik najboljše slovenske olimpijske uvrstitve v cestnem kolesarstvu. Na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 je zasedel 5. mesto.

Primož Roglič naj bi bil po padcu na Touru povsem nared za olimpijski izziv. Foto: Vid Ponikvar

234 kilometrov in skoraj 5.000 "višincev"

Trasa letošnje olimpijske dirke je po mnenju strokovnjakov ena najtežjih na igrah pod petimi krogi. 234-kilometrska trasa je speljana od parka Mušašinonomori na obrobju Tokia mimo gore Fuji do cilja na dirkališču Fuji International Speedway, ki je svoj čas gostilo dirke formule 1, nazadnje leta 2008.

Vmes se bo dogajalo marsikaj. Kolesarje čaka pet kategoriziranih vzponov (na prelaz Kagosaka bodo grizli dvakrat), kjer bodo kolesarji nanizali natanko 4865 višinskih metrov.

Po skoraj ravninskem začetku se bodo kolesarji na 40. kilometru začeli postopoma vzpenjati na prelaz Doshi Road (1092 metrov), kjer bo na 80. kilometru prvi kategorizirani vzpon (4,3 km, 4,1-% povprečni naklon).

Zapeljite se po olimpijski trasi:

Karavana se bo nato zapeljala mimo jezera Yamanaka, sledi kratek spust in nato novo vzpenjanje na prelaz Kagosaka (2,2 km, 4,7 %), ki mu sledi daljši spust.

Nekaj več kot 90 km pred ciljem kolesarje čaka vzpon na prelaz Fuji Sanroku (14,3 km, 6 %), ki s 1451 metri predstavlja najvišjo točko na trasi. Najtežjih bo prvih osem kilometrov, ko ima cesta povprečni naklon okoli osem odstotkov.

Dirka naj bi se odločala v zadnjih 30 kilometrih, po več kot 200 kilometrih obračanja pedal, ko se bodo kolesarji spopadli s prelazom Mikuni (6,8 km, 10,1 %, na nekaterih odsekih je naklon kar 17-odstoten, Pogačar je vzpon že označil za brutalen), ki bo najverjetneje odločil zmagovalca ali pa vsaj razredčil skupino favoritov.

Sledi še en kratek vzpon čez prelaz Kagosaka (2,2 km, 4,6 %) ter nato spust in par kilometrov po dirkališču Fuji Speedway Circuit.

Traso bodo dodatno otežile visoka vlažnost in poletne temperature, čeprav naj bile v soboto nekoliko nižje kot te dni.

Kolesarski junaki olimpijskih iger v Riu leta 2016: olimpijski prvak Greg van Avermaet, drugouvrščeni Jakob Fuglsang in bronasti Rafal Majka. Vsi trije bodo dirkali tudi pod goro Fuji. Foto: Sportida

Kdo so favoriti?

Naslov olimpijskega prvaka bo branil, težko pa tudi ubranil, Belgijec Greg van Avermaet, ki bo del ene najmočnejših reprezentanc na kolesarskem prizorišču.

Belgijske barve (na olimpijski dirki bomo morali pozabiti na prepoznavne klubske drese) bosta branila še zvezdnika Wout Van Aert, ki je v Tokio pripotoval na krilih uspehov na Touru (tri etapne zmage) in Remco Evenepoel, ki ni tekmoval že vse od konca junija, ko je nastopal na državnem prvenstvu Belgije.

Kaj napovedujeta Miha Koncilija in Martin Hvastija?

Damjan Medica za Planet TV

Tudi Kolumbijci bodo streljali z močnimi naboji. V štiričlanski reprezentanci (morala bi biti petčlanska) je polno zvezdniških imen: Sergio Higuita, Rigoberto Uran, Esteban Chaves in Nairo Quitana, medtem ko bo Dani Martinez zaradi okužbe s koronavirusom olimpijske igre moral izpustiti.

Izjemno močni sta tudi britanska (dvojčka Adam in Simon Yates, Geraint Thomas in Tao Geoghegan Hart) in poljska vrsta (Michal Bodnar, Michal Kwiatkowski in tretji na OI v Riu Rafal Majka).

Na štartu bo tudi visoko motivirani Španec Alejandro Valverde (zanj bodo to že pete olimpijske igre), ki bo lahko računal na pomoč bratov Izagirre, Omarja Fraile in Jesusa Herrade.

Na štartni listi sta tudi Nizozemca Bauke Mollema in Tom Dumoulin, ki cilja predvsem na kronometrsko preizkušnjo, Ekvadorec Richard Carapaz, Italijan Vincenzo Nibali, mlada Francoz David Gaudu in Portugalec Joao Almedia, pa Danec Jakob Fuglsang, ki je olimpijski podprvak iz Ria, Nemec Max Schachmann, Kanadčan Michael Woods, Irec Dan Martin, moštvena kolega Pogačarja v ekipi UAE Američan Brandon McNulty in Švicar Marc Hirschi, Rusa Pavel Sivakov in Aleksandr Vlasov.

Cestna dirka bo minila brez Egana Bernala, Juliana Alaphilippa in Romaina Bardeta, ki so se nastopu odpovedali, medtem ko bo Mathieu van der Poel tako kot Tom Pidcock nastopil v gorskokolesarski disciplini olimpijski kros.

Nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel bo v Tokiu dirkal na gorskem kolesu. V disciplini olimpijski kros bo napadal zlato odličje. Foto: Guliverimage

Kolesarke v lov za olimpijsko slavo v nedeljo

V nedeljo, 25. julija, bodo večno olimpijsko slavo lovila še dekleta. Na 137 kilometrov dolgi cestni dirki, ki bo prav tako vključevala vzpon na Doshi Road in prelaz Kagosaka, bo slovenske barve branila naturalizirana Slovenka Eugenija Bujak.

Oba z Rogličem bosta nastopila tudi v vožnji na čas (44 km), ki bo na sporedu v sredo, 28. julija. Kolesarke čaka 21,2-kilometrska trasa s 450 višinski metri, medtem ko bodo kolesarji odpeljali dva kroga, torej 44,2 kilometra.

