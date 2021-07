Brazilci boljši od Nemcev, Brazilke od Kitajk, deset golov Nizozemk

Na olimpijskih igrah v Tokiu sta se že pred slavnostnim odprtjem začela nogometna turnirja v moški in ženski konkurenci. Brazilija je v obeh konkurencah turnir odprla z zmago, Švedinje so presenetile favorizirane Američanke, najvišje zmage pa so se veselile Nizozemke, ki so kar z 10:3 premagale Zambijo. Mehičani so za začetek s 4:1 odpravili Francoze.