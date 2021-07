Znani polfinalisti nogometnega turnirja na OI

Na olimpijskih igrah v Tokiu sta znana polfinalna para moškega nogometnega turnirja. Tretjega avgusta se bosta v prvem polfinalu ob 10. uri merili Mehika in Brazilija, v drugem pa ob 13. uri Japonska in Španija.

Branilci naslova olimpijskega prvaka Brazilci so v današnjem četrtfinalu z 1:0 premagali Egipt, edini gol na tekmi je dosegel Matheus Cunha v 37. minuti. Brazilci, ki imajo v svojih vrstah najboljšega strelca turnirja Richarlisona (5 golov), so bili boljši tekmec, v boju za finale pa se bodo merili z Mehičani.

Ti so proti Južni Koreji pokazali dobro formo in zmagali kar s 6:3. Po dva gola sta za Mehiko dosegla Henry Martin in Francisco Sebastian Cordova, po enega pa Luis Francisco Romo in Eduardo Daniel Aguirre. Lee Dong-gyeong je zadel dvakrat za Korejo, enkrat pa Hwang Ui-jo, ki je s štirimi zadetki drugi strelec turnirja.

Španci so potrebovali podaljšek, da so strli odpor Slonokoščene obale, na koncu so zmagali s 5:2, po rednem delu je bilo 2:2. Junak tekme je bil Rafa Mir, ki je dosegel tri gole, in sicer enega v sodniškem dodatku rednega dela, enega v 117. in zadnjega v prvi minuti sodniškega dodatka v podaljšku. Dani Olmo v 30. in Mikel Orayzabal v 98. z bele pike sta bila preostala strelca. Eric Bailly in Max Gradel pa sta bila strelca za Slonokoščeno obalo.

Španci se bodo v polfinalu merili z Japonci, ki so po streljanju enajstmetrovk izločili Novo Zelandijo. Po rednem delu in podaljških je bilo 0:0, pri enajstmetrovkah pa so Japonci zadeli vse štiri strele, Novozelandci pa le dva. Maya Yoshida je zadel odločilni strel za gostitelje OI.

