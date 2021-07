Znani nogometni četrtfinalisti na olimpijskem turnirju v Tokiu

Nogometaši Brazilije, ki branijo naslov olimpijskega prvaka, so v 3. krogu olimpijskega turnirja v Tokiu v skupini D premagali Savdsko Arabijo s 3:1 in potrdili četrtfinale. V njem se bodo merili z Egiptom. Drugi četrtfinalni pari so Španija - Slonokoščena obala, Japonska - Nova Zelandija in Južna Koreja - Mehika.