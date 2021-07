Znane četrtfinalistke olimpijskega nogometnega turnirja

Največ naslovov olimpijskih prvakinj imajo Američanke, ki so slavile na ženski olimpijski premieri v Atlanti leta 1996, ko so z 2:1 ugnale Kitajke, v Sydneyju leta 2000 so naslov vzele Norvežanke, ki so s 3:2 ugnale ZDA.

Nato je sledila popolna ameriška prevlada v Atenah, Pekingu in Londonu (2004, 2008 in 2012), ko so v finalnih obračunih padle dvakrat Brazilke in nato še Japonke.

Pred petimi leti v Rio de Janeiru so premierni olimpijski naslov vzele Nemke, ki so premagale Švedinje. Nemke v Tokiu niso dobile priložnost za obrambo naslova, saj se niso kvalificirale na letošnji turnir.

Nogometašice so v torek odigrale še zadnje tekme skupinskega dela. Kanada in Velika Britanija sta se razšli z remijem 1:1, Japonke pa so ugnale predstavnice Čila z 1:0. V skupini E so tako zgolj Čilenke ostale brez ene osvojene točke in so se poslovile po skupinskem delu. Britanke so s sedmimi točkami vodilne, Kanadčanke so skupinski del končale z dvema točkama manj, Japonke pa so vpisale štiri točke.

v skupini F sta napredovali ekipi Nizozemske in Brazilije s sedmimi točkami, posloviti pa sta se morali ekipi Zambije in Kitajske. Brazilija je ugnala Zambijo z 1:0, Nizozemska Kitajsko pa s kar 8:2. V prvem krogu so se Nizozemke poigrale z Zambijkami z 10:3.

V skupini G so edino Švedinje skupinski del končale s popolnim izkupičkom treh zmag in devetih točk. Švedinje so za tretjo zmago ugnale odpisano Novo Zelandijo z 2:0. ZDA in Avstralija pa sta skupinski del končali brez golov in z delitvijo štirih točk.

