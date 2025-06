Matija Dedić je izhajal iz glasbene družine, bil je sin Arsena Dedića in Gabi Novak. Že pri petih letih je začel igrati klasično glasbo na klavirju. Poslušal je skoraj vse glasbene sloge in kmalu odkril jazz, ki mu je omogočil bolj ustvarjalen in oseben pogled na glasbo.

Po končani srednji glasbeni šoli leta 1991 se je odpravil v Gradec, kjer se je vpisal na jazz akademijo. Zasebne ure je imel pri Johnu Taylorju iz Kölna, Halu Galperju, Billu Dobbinsu in Barryju Harrisu. Diplomiral je leta 1997 v razredu profesorja Haralda Neuwirtha.

Leta 1997 se je vrnil v Zagreb in si kmalu pridobil velik ugled na hrvaški glasbeni sceni. V teh letih je igral s svojo zasedbo Boliers Quartet, s katero je spremljal velike jazzovske glasbenike, kot so Benny Golson, Kenny Burrell, Roy Haynes, José Feliciano in All Stars Band.

Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja je Matija ustanovil trio Matija Dedić Trio, ki je izvajal njegova avtorska dela.

Osvojil Porin

Skozi leta je igral v skoraj vseh evropskih državah in v Združenih državah Amerike z velikimi glasbenimi imeni. Pisal je glasbo za televizijo in gledališče, nastopal pa je tudi s priljubljenimi glasbeniki hrvaške pop scene. Leta 2000 je podpisal pogodbo z založbo Cantus records. Istega leta je pri založbi Cantus records izdal svoj prvi samostojni album z naslovom Solo Part 1, decembra 2001 pa drugega z naslovom Handwriting, za katerega je naslednje leto prejel tri diskografske nagrade Porin.

Julija 2002 je Matija nastopil v Franciji na festivalu Montreux Jazz kot eden od 11 finalistov izmed 400 pianistov z vsega sveta. Leta 2004 je pri založbi Dallas Records izdal svoj album Tempera. Na njem je Matija posnel dvanajst Gibonnijevih skladb po lastnem izboru. Sedem jih je izvedel sam, preostalih pet pa je obdelal s pomočjo svojih sodelavcev.

Leto kasneje pri isti založbi izda album Drugi pogled, ki vsebuje najbolj priljubljene skladbe njegovega očeta Arsena Dedića, kot so Sve te vodilo k meni, Kuća pored mora, Ni ti ni ja, Ne placi, Razgovor s konobarom in Moderato cantabile. Skupaj z belgijskim kontrabasistom Jean-Louisom Rassinfossejem in češkim bobnarjem Marekom Patrmanom je leta 2006 posnel album Visiting Brussels.