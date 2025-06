Matija Dedić, priznani hrvaški džez pianist in skladatelj, je v 53. letu umrl v Zagrebu. Sin legendarnega kantavtorja Arsena Dedića in pevke Gabi Novak je bil znan po svojem virtuoznem stilu in združevanju džeza s klasično glasbo ter domačo glasbeno tradicijo. Znanih je več podrobnosti njegovega življenja.

Vendar pa je Dedić skozi življenje premagal tudi osebne izzive. Boril se je z odvisnostjo od alkohola, kar je priznal v več intervjujih. Leta 2007 je prvič poiskal pomoč in bil sprejet na zdravljenje. Po uspešnem zdravljenju je dejal, da se počuti kot nov človek in da je začel na svet gledati bolj pozitivno.

Kljub temu so se težave ponovile, saj se je po letu dni spet vrnil k alkoholu in ponovno poiskal pomoč v bolnišnici. Ob tem je izrazil hvaležnost za podporo svoje družine, predvsem žene Marine in matere Gabi Novak.

Matija Dedić je za seboj pustil hčerko, ki je bila zanj velika opora. Njegova smrt je pretresla številne glasbene kolege in oboževalce, ki so se mu poklonili z besedami spoštovanja in občudovanja njegovega umetniškega prispevka, poročajo tuji mediji.