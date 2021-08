Brazilci ubranili olimpijski naslov v nogometu

Brazilci so po zmagi leta 2016 postali peta reprezentanca v 121-letni olimpijski zgodovini, ki je ubranila naslov olimpijskega prvaka. Pred njo je to uspelo Veliki Britaniji (1908, 1912), Urugvaju (1924, 1928), Madžarski (1964, 1968) in Argentini (2004, 2008). Junak južnoameriške vrste, ki je tretjič zapovrstjo igrala v olimpijskem finalu - leta 2012 je izgubila proti Mehiki -, je bil Malcom, nogometaš Zenita je zadel zmagoviti gol v podaljšku.

Španci so imeli prvi na tekmi resnejšo priložnost, ko je v 15. minuti Diego Carlos prestregel žogo na golovi črti po strelu z glavo Mikela Oyarzabala. Brazilija je bila v sicer priložnostno skromnem prvem polčasu nekoliko konkretnejša reprezentanca, v 38. minuti pa je prišla tudi do enajstmetrovke, a jo je s petimi goli prvi strelec turnirja Richarlison zapravil, ko je žogo poslal čez gol. Toda branilci naslova so v sodniškem dodatku prvega dela le prišli do vodstva, ko je z dobrih desetih metrov zadel Matheus Cunha.

Foto: Guliverimage

V 52. minuti je imel Richarlison novo izjemno priložnost za Brazilce, ko je imel dovolj časa in prostora v kazenskem prostoru, toda izkazal se je Unai Simon v španskih vratih, ki je žogo usmeril v okvir vrat. V 60. minuti so Španci zahtevali najstrožjo kazen po domnevnem igranju z roko Cunhe, toda neuspešno. A že minuto pozneje so izenačili, ko je z desne strani podal Carlos Soler, na drugi strani pa je z volejem zadel Mikel Oyarzabal.

Blizu zmagovitemu zadetku je bila Španija v 86. minuti, ko je žoga po strelu Oscarja Gila zadela prečko, le nekaj trenutkov pozneje pa je prečko zatresel še Bryan Gil. V rednem delu ni bilo več priložnosti, tako da je sledil podaljšek. V tem je Brazilcem v 108. minuti novo vodstvo priigral Malcom, potem ko se je zlahka otresel branilca Jesusa Valleja in zadel po podaji Antonyja.

Že v petek si je bron zagotovila mehiška reprezentanca, potem ko je v malem finalu moškega turnirja premagala Japonsko s 3:1.

Brazilija : Španija 2:1 (1:1, 1:0) Mednarodni stadion Yokohama, brez gledalcev, sodniki: Beath, Shchetinin in Lakrindis (vsi Avstralija). Strelci: 1:0 Cunha (45.), 1:1 Oyarzabal (61.), 2:1 Malcom (108.). Brazilija: Santos, Arana, Diego Carlos, Nino, Alves, Guimaraes, Luiz, Claudinho (od 106. Reinier), Cunha (od 91. Malcom), Antony (od 112. Menino), Richarlison (od 114. Paulinho). Španija: Simon, Cucurella (od 91. Miranda), Torres, Garcia, O. Gil (od 91. Vallejo), Zubimendi (od 112. Moncayola), Pedri, Merino (od 46. Soler), Olmo, Asensio (od 46. B. Gil), Oyarzabal (od 104. Mir). Rumeni kartoni: Arana, Richarlison, Cunha, Luiz; Garcia, B. Gil. Rdeči karton: /.

Nogomet, moški: ZLATO: Brazilija

SREBRO: Španija

BRON: Mehika

Preberite še: