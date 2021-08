Kanadčanke po veliki drami do zgodovinskega uspeha

Ženska nogometna reprezentanca Kanade je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zlato kolajno. Kanadčanke, bronaste z zadnjih dveh OI, so v finalu po enajstmetrovkah s 3:2 premagale Švedinje, sicer branilke srebra s prejšnjih iger. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1. Za Kanado je to prvo olimpijsko zlato.

... in razočaranje Švedinj po dramatičnem porazu na Japonskem. Foto: Reuters

Bron si je že v četrtek zagotovila izbrana vrsta ZDA, dvakratne zaporedne svetovne prvakinje in zlate olimpijke iz let 1996, 2004, 2008 in 2012 so s 4:3 v malem finalu premagale Avstralijo.