Izjemen zadetek Rapinoejeve, Američankam bron

Američanke so v tekmi za tretje mesto s 4:3 premagale Avstralijo

Nogometna reprezentanca Združenih držav Amerike je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila bronasto kolajno na ženskem turnirju. V malem finalu so Američanke premagale Avstralijo s 4:3.

Američanke so v Tokio prišle kot dvakratne zaporedne svetovne prvakinje s ciljem, da spet osvojijo tudi olimpijsko zlato, potem ko so ga osvajale 1996, 2004, 2008 in 2012.

Prišle pa so "le" do brona po nekaterih neprepričljivih predstavah. Carli Lloyd in Megan Rapinoe sta danes dosegli po dva gola za ZDA, slednja je prvega od svojih zadetkov dosegla neposredno iz kota, podobno kot v polfinalu olimpijskih iger 2012.

Izjemen zadetek Rapinoejeve za 1:0:

Ta zadetek neposredno iz kota je znan kot olimpijski gol ali "olimpico", izraz pa je nastal po tem, ko je leta 1924 Argentinec Cesareo Onzari prvi takšen gol dosegel proti Urugvajcem.

Megan Rapinoe je poskrbela za izjemen zadetek iz kota. Foto: Reuters

Američanke so prvi polčas dobile s 3:1, Lloydova je v 51. minuti še povečala prednost, nato pa so Avstralke z dvema goloma Caitlin Foord v 54. in Emily Gielnik v 90. poskrbele za bolj zanimivo končnico, ki pa ni prinesla dodatne spremembe izida.

Švedska, branilka srebra z zadnjih OI, in Kanada se bosta v petek v finalu merili za svoje prvo zlato.