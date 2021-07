Nov udarec za branilke naslova, Srbkinje in Italijanke stoodstotne

Kitajke so izgubile še tretjič zapored, s 3:2 so jih strle Rusinje.

Kitajke so izgubile še tretjič zapored, s 3:2 so jih strle Rusinje. Foto: Reuters

Odbojkarice Kitajske, ki na olimpijskem turnirju v Tokiu branijo zlato s prejšnjih OI, so na letošnjem turnirju v 3. krogu doživele še tretji poraz. Tokrat so v skupini B z 2:3 izgubile proti ruski ekipi. Povsem drugače gre branilkam srebra, Srbkinje so namreč v skupini A s 3:0 ugnale Kenijo in so stoodstotne, tako kot Italijanke v skupini B.

Srbkinje so Keniji zadale še tretji poraz, do novih treh točk pa so prišle gladko, Brankica Mihajlović je bila najboljša na tekmi s 17 točkami. Na lestvici imajo točko manj od Srbije Brazilke, ki so sicer prav tako pri treh zmagah, danes so brez posebnih težav s 3:0 odpravile Japonsko. Ana Carolina da Silva in Fernanda Rodrigues sta za zmagovalke prispevali po 13 točk. V skupini A pa je drugo zmago vpisala Južna Koreja, ki je s 3:2 ugnala Dominikansko republiko. Yeon Koung Kim je dosegla 20 točk.

V skupini B so ruske odbojkarice, ki so pri dveh zmagah in porazu, Kitajski zadale še tretji poraz, pri čemer so blestele Arina Fedorovceva z 28, Natalija Gončarova s 27 in Iirina Voronkova s 26 točkami. Li Yingying je pri Kitajkah izstopala s 27 točkami.

Italijanke nizajo zmage

Italijanke so ostale stoodstotne po zmagi s 3:0 nad zadnjeuvrščeno Argentino, Paola Ogechi Egonu je bila s 17 točkami najboljša na tekmi. Američanke, ki so leta 2016 osvojile olimpijski bron, so prav tako še tretjič zmagale, tokrat so odpravile Turčijo s 3:2 in so na drugem mestu v skupini. Jordan Thompson je pri ZDA dosegla 18, Meryem Boz pa pri Turčiji 19 točk.

Na turnirju je 12 ekip v dveh skupinah s po šestimi reprezentancami, najboljše štiri iz vsake skupine se uvrstijo v četrtfinale.