Codename:Pepe naj bi dosegel kar 25-kratni dobiček do leta 2025

Izkušen kripto trgovec, znan po tem, da je zabeležil izjemen donos s SHIB, je zdaj optimističen glede projekta Codename:Pepe . Po njegovih napovedih naj bi ta dosegel kar 25-kratni dobiček do leta 2025 . Codename:Pepe buri duhove kot pameten in strateško zasnovan projekt, ki bi lahko postal resen tekmec nekdanjim kripto velikanom.

Foto: LA KADJ LLC

Ker se bikovski trend že odvija, vlagatelji pozorno spremljajo dogajanje. Codename:Pepe obljublja preobrat v igri z uporabo napredne umetne inteligence. Navdušenci nad digitalnimi valutami z zanimanjem spremljajo razvoj, saj bi lahko prihodnost tega kovanca odražala spektakularno rast, kot smo jo videli pri SHIB. Pričakovanje visokih dobičkov že močno priteguje pozornost trga.

Codename:Pepe predstavlja ultimativni ekosistem za analizo in trgovanje

Zasnovan je, da izpolni želje večine kripto trgovcev — skeniranje X (prej Twitter) in Telegrama, razumevanje gibanj na verigi (on-chain) ter celo dostop do notranjih signalov, ki pomagajo prepoznati naslednji viralni meme kovanec, še preden se začne širiti.

Foto: LA KADJ LLC

Fully Automated AI-Trader

Zakaj bi se obremenjevali s spremljanjem gibanj na trgu, če lahko AI opravi delo namesto vas? Codename:Pepe bo ponujal popolnoma avtomatiziranega AI-trgovca, ki bo izvajal trgovanje z meme kovanci na podlagi signalov. Ne glede na to, ali želite trgovanje brez rok (auto-trading) ali prilagojene strategije, bo sistem zagotavljal potencial pasivnega dohodka z algoritmično natančnostjo.

V središču tega ekosistema je $AGNT, uporabniški žeton projekta. Njegovo posedovanje bo uporabnikom omogočilo dostop do ključnih funkcionalnosti platforme:

AI signali in avtomatizirano trgovanje , kar naredi $AGNT ključni uporabniški žeton.

Ekskluzivno članstvo v DAO , kjer imetniki oblikujejo smernice projekta.

Staking z distribucijo dobička , ki nagrajuje dolgoročne imetnike.

AI-Launchpad za zagon novih žetonov z vpogledi, ki jih poganja umetna inteligenca.

Foto: LA KADJ LLC

$AGNT je trenutno na voljo po znižani ceni kot del začetne ponudbe žetonov (ICO). Predprodaja je že v 20. fazi in cena znaša zgolj 0,023809 dolarja. V naslednji fazi se bo cena zvišala na 0,027777 dolarja, projekt pa si prizadeva za ambiciozno ceno 1 dolar ob vključitvi na borzo.

Prvih šest faz predprodaje je bilo razprodanih v nekaj dneh, kar nakazuje na močno povpraševanje in omejen čas za pridobitev žetonov po nizki ceni.

Zasnovan za vse, zavarovan za zaupanje

$AGNT deluje na Ethereum Mainnetu, kar pomeni, da je dostopen tudi začetnikom in preprost za uporabo. Varnost ni bila zgolj naknadna misel – Codename:Pepe je prestal revizijo Pessimistic, zaupanja vrednega podjetja za varnost pametnih pogodb, kar zagotavlja, da ni nevarnosti za prevaro (rug-pull).

Codename:Pepe sprejema nov pristop k upravljanju premoženja, saj si prizadeva prinesti resnično uporabnost za trgovanje, ki ga poganja umetna inteligenca. S strukturirano predprodajo, rastočo skupnostjo in na uporabnost usmerjeno načrtovano karto poti (roadmap), je to projekt, ki ga je vredno spremljati. Trenutno so izvorni žetoni $AGNT na voljo po znižani ceni, kar predstavlja priložnost, da se vključite zgodaj v projekt, ki bi lahko postal vodilni akter na področju AI-kriptovalut.

Shiba Inu (SHIB) kaže znake okrevanja po nedavnem padcu

Shiba Inu (SHIB) je v preteklem tednu doživel padec cene za 11,25 odstotkov, vendar je v preteklem mesecu pridobil 14,8 odstotkov, kar nakazuje, da kljub kratkoročnim padcem lahko pride do naraščajočega trenda.

Trenutna cena se giblje med 0,00001344 dolarjev in 0,0000171 dolarjev. Najbližja podpora je pri 0,00001188 dolarja, najbližja odpornost pa pri 0,0000192 dolarja. Če cena ostane nad podporo, bi lahko rasla proti odporu, kar predstavlja potencialno povečanje za okoli 14 odstotkov.

Indeks relativne moči (RSI) znaša 40,23, kar pomeni, da SHIB ni prekupljen ali preprodan. Trgovci pogosto uporabljajo ravni RSI za napovedovanje prihodnjih gibanj cen.

Na podlagi teh podatkov bi lahko SHIB bil pripravljen na povečanje cene. Spremljanje ravni podpore in odpornosti bi lahko dalo vpogled v njegov naslednji premik. Vlagateljem bi lahko bila privlačna potencialna rast tega kovanca.

Čeprav kovanci, kot je SHIB, kažejo omejen kratkoročni potencial, Codename:Pepe ponuja svežo priložnost. Z izkoriščanjem prave umetne inteligence si prizadeva za dosego maksimalnih dobičkov s pametno analizo in avtomatiziranim trgovanjem. Z bikovim trendom v polnem zamahu, Codename:Pepe izstopa s svojim skupnostno naravnanim pristopom in ekskluzivnimi funkcijami, ki ga postavljajo na vrh med možnostmi za naložbe. Ker je predprodaja že aktivna, je zdaj pravi čas, da si zagotovite svojo pozicijo in postanete del tega obetavnega projekta. Oglejte si več o Codename:Pepe ($AGNT): Codename:Pepe Uradna spletna stran Codename:Pepe Telegram Codename:Pepe Twitter/X

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.