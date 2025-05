Sončna elektrarna s hranilnikom že od 79 evrov na mesec

Se danes še izplača investicija v sončno elektrarno? Bomo s tem res prihranili dovolj denarja? Investicija je danes tako ugodna kot še nikoli poprej. Temu botrujejo tako nizke cene hranilnikov in sončnih panelov kot tudi izjemno visoke subvencije, ki jih zagotavlja državni Borzen. Če temu dodamo še podražitve elektrike, uvedbo petih omrežninskih blokov, podražitev same omrežnine in nenazadnje tudi dogovorjene obračunske moči, je odgovor zelo jasen. Sončna elektrarna s hranilnikom se danes navkljub ukinitvi letnega net meteringa še kako izplača. Preverili smo, koliko bi stala investicija povprečno gospodinjstvo.

Na trgu je veliko ponudnikov sončnih elektrarn, zato je včasih težko izbrati pravega. V podjetju ERASOL do konca junija ponujajo izjemno ugodno akcijo za nakup sončne elektrarne s hranilnikom. Ob že tako znižanih cenah tako samih elektrarn kot tudi hranilnikov je njihova ponudba še kako mamljiva za vse, ki želijo izkoristiti sončno energijo, stopiti na pot trajnosti in s tem še nekaj prihraniti pri tekočih stroških domačega gospodinjstva.

Sončne elektrarna v velikosti 11 kilovatov in hranilnik s kapaciteto 20 kilovatnih ur

Foto: Erasol O podražitvah elektrike, spremembah na slovenskem energetskem trgu in prihrankih, ki jih omogočajo sončne elektrarne, je bilo napisanega že veliko. A ljudi najbolj zanimajo konkretni primeri, s pomočjo katerih lažje ocenijo, kaj točno bi investicija v sončno energijo pomenila zanje.

Zato smo skupaj s podjetjem ERASOL poiskali primer povprečne štiričlanske družine, ki živi v manjši samostojni hiši. Za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko, poleg tega pa doma na elektriko polnijo še eno hibridno vozilo.

V podjetju ERASOL so jim predlagali sončno elektrarno velikosti 11 kilovatov in baterijski hranilnik kapacitete 20 kilovatnih ur. Koliko znaša takšna investicija? V podjetju ERASOL cena po odšteti subvenciji znaša le 8.698,80 evra* oziroma od 79,26 evra** na mesec. Polna vrednost takšne investicije brez odštete subvencije Borzena in z upoštevanim 9,5-odstotnim DDV znaša 14.498 evrov.

Subvencija, ki pokrije do 40 odstotkov investicije

Kot že omenjeno, je trenutno še vedno na voljo subvencija, ki jo ob nakupu sončnih elektrarn s hranilniki ali zgolj hranilnikov podarja Borzen. Subvencija lahko v primeru, da se odločite za investicijo v sončno elektrarno s hranilnikom, znaša 675 evrov na kilovat inštalirane moči elektrarne oziroma pokrije do kar 40 odstotkov celotne investicije, kar v večini primerov znaša približno šest tisoč evrov.

Z drugimi besedami tako visoka subvencija pomeni, da bo vaša naložba navkljub ukinitvi državnega net meteringa še vedno povrnjena v le šestih do osmih letih. Danes se, glede na to, da je poleg same sončne elektrarne v igri tudi hranilnik, tako celotna investicija izplača še celo bolj kot poprej.

Foto: Shutterstock

Poleg prihrankov z naslova neposredne porabe električne energije, ki jo proizvaja sončna elektrarna, pa velike prihranke pri vsakomesečnem računu za električno energijo danes omogoča tudi pametna izraba hranilnikov električne energije. Preverili smo, zakaj in kako hranilniki v kombinaciji s sončnimi elektrarnami prinašajo največje prihranke.

Vas zanima, kakšno sončno elektrarno potrebujete za vaš dom? V podjetju ERASOL so pripravili spletni izračun, s pomočjo katerega lahko preverite, kako velika sončna elektrarna in hranilnik električne energije bi bila potrebna za vaš dom. Spletni izračun vam bo omogočil tudi oceno vrednosti takšne investicije. Preizkusite ga sami.

Delovanje sončne elektrarne v primeru izpada omrežja le s hranilnikom

Spomnimo se samo zadnjega izpada električne energije na Iberskem polotoku, zaradi katerega so tamkajšnji prebivalci velik del dneva preživeli brez možnosti izrabe vseh ugodnosti, ki nam jih v vsakodnevnem življenju prinaša elektrika.

Ste vedeli, da tudi sončna elektrarna, čeprav je njena osnovna funkcija proizvodnja električne energije, ne deluje v primeru, da pride do izpada električnega omrežja? Čeprav sončna elektrarna za svoje delovanje ne potrebuje veliko energije, pa popolnoma brez dostopa do elektrike vseeno ne more delovati.

Foto: Shutterstock

V primeru izpada elektrike boste svojo sončno energijo še vedno lahko ustvarjali samo, če boste imeli poleg same sončne elektrarne na voljo tudi elektriko iz hranilnika. Prav to je prvi razlog, zaradi katerega je hranilnik danes pomemben element energetske samooskrbe.

Prosto razpolaganje s prihranjeno energijo

Baterijski hranilnik je pomemben element energetske samooskrbe tudi zato, ker omogoča, da lastno električno energijo porabimo, ko je sončna elektrarna ne more ustvariti dovolj za pokritje vseh potreb, na primer ponoči ali ob slabšem vremenu.

Ob sončnem vremenu oziroma ko je proizvodnja večja od porabe, se lokalno pridelana elektrika lokalno shranjuje, zaradi česar boste imeli presežke na voljo kasneje (iz baterije), četudi nimate možnosti oddajanja presežkov v omrežje. Tako shranjena energija pa odpira še eno možnost prihranka z naslova hranilnikov. Ta je rezanje konic. Kaj to pomeni?

Baterijski hranilnik z rezanjem konic omogoča nižje stroške

Večjo kot imate v nekem trenutku porabo elektrike, večjo morate imeti dogovorjeno obračunsko moč. Ker je za višjo dogovorjeno obračunsko moč tudi višja cena, si vsi želijo čim nižjo. Da pa bi imeli lahko nižjo dogovorjeno obračunsko moč navkljub hkratni porabi več porabnikov električne energije, še posebej na primer v zimskih popoldnevih, vam lahko baterijski hranilnik pomaga z rezanjem konic.

Foto: Shutterstock

To pomeni, da bo baterijski hranilnik poskrbel za zmanjšano konično moč tako, da se bo baterija samodejno vklopila vsakokrat, ko boste presegli ciljno moč odvzema iz omrežja, in sicer tako, da bo energija za vaše porabnike takrat namesto iz omrežja prihajala iz same baterije.

Na ta način lahko gospodinjstvo ali manjše podjetje prihrani tudi nekaj sto evrov na leto, ob tem pa vas zavaruje tudi pred globami, ki bi jih sicer lahko prejeli ob prekoračitvi odgovorjene obračunske moči.

Kako velik hranilnik potrebujete?

V podjetju ERASOL strankam danes priporočajo hranilnike kapacitete vsaj 20 ali celo do 60 kilovatnih ur. Čim večja je količina energije, ki jo lahko ob ustvarjanju viškov sončne elektrarne uskladiščite v vaš baterijski hranilnik, tem večji bodo vaši prihranki.

Ob tem bodo nižji tudi vaši stroški za elektriko, vzeto iz omrežja, ter seveda tudi omrežnino.

V pomoč pri izbiri najbolj optimalne sončne elektrarne in baterijskega hranilnika je podjetje ERASOL razvilo tudi ERAS, umetno inteligentni pogovorni sistem, ki je uporabnikom na voljo 24 ur na dan. Sistem svetuje glede najprimernejše konfiguracije sončne elektrarne, izbire hranilnika ter odgovarja na vsa vprašanja glede energetskih izzivov, s katerimi se soočajo gospodinjstva in podjetja. S tem je odločitev za investicijo še enostavnejša in varnejša.

Visokonapetostne baterije za večji izkoristek V podjetju ERASOL strankam ponujajo visokonapetostne baterije, ki so z vidika ustvarjanja prihrankov bolj dobrodošle. Imajo namreč pet odstotkov več pri sprejemu in oddajanju kot nizkonapetostne, kar pri rednem dnevnem praznjenju in polnjenju pomeni, da boste lahko vsak dan porabili pet odstotkov več energije.

Sončne elektrarne s hranilniki za manjša podjetja – pametna naložba v nepredvidljivih časih

V današnjem času, ko stroški elektrike, dela in davkov vztrajno naraščajo, postaja tudi poslovno okolje vse bolj nepredvidljivo. Mnoga manjša podjetja se zato odločajo za strateške rešitve, ki jim omogočajo večjo stabilnost, nadzor nad stroški ter dolgoročne prihranke. Ena izmed najučinkovitejših rešitev je naložba v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki tako kot gospodinjstvom tudi manjšim podjetjem prinaša občutne prihranke pri stroških za električno energijo.

Foto: Shutterstock

Subvencije za sončne elektrarne so trenutno izjemno ugodne tudi za poslovne subjekte, kar dodatno povečuje privlačnost naložbe. Podjetja lahko prejmejo 225 evrov subvencije na kilovatno uro baterijskega hranilnika, 180 evrov na vsak kilovat vgrajenih sončnih panelov, hkrati pa izkoristijo še 40 odstotkov vrednosti celotne investicije kot davčno olajšavo.

Takšne finančne spodbude znatno skrajšajo dobo vračanja investicije in zmanjšajo začetne stroške, kar pomeni, da si tudi manjša podjetja lažje zagotovijo energetsko neodvisnost in večjo konkurenčnost na dolgi rok.

*ob upoštevanju subvencije Borzena, polna cena je 14.498 evrov z 9,5 odstotka DDV.

**ob upoštevanju subvencije Borzena in 120-mesečnega kredita Eko Sklada (izračun kredita je informativen).