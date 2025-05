Natančni datum odprtja kompleksa Odiseja še ni znan, je pa znano, da bo za prvi koncert poskrbel Jan Plestenjak, ki je že večkrat napolnil velike slovenske dvorane.

Le nekaj dni zatem bo septembra obiskovalce zabavala ameriška stand-up komičarka Iliza Shlesinger. Za ljubitelje rocka bodo 25. septembra poskrbeli legendarni rockerji, ki so svoje glasbeno mojstrstvo združili pod imenom Masters of Rock, za bolj romantične duše pa bodo novi album predstavili Flirrt.

Veliko presenečenje

Ljubljani se jeseni obeta še ena poslastica: obisk evrovizijske senzacije Tommyja Casha. 24. oktobra bo tudi Ljubljano razgrel s provokativno pesmijo Espresso Macchiato, ki je zatresla evropsko sceno, povzročila diplomatski spor med vpletenima državama, a kljub temu osvojila srca Evropejcev, ki so estonskega predstavnika v finalu uvrstili na tretje mesto.

Tommy Cash Foto: Odisejada d.o.o.

"Tommy je poosebitev provokacije in absurdne multimedijske umetnosti, ki prepleta posovjetsko nit z globalnimi trendi. Zvezdnik letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije prinaša doživetje, zavito v surovo delikatnost in sprevržen smisel za humor. Cash ni samo viralni hit z več milijoni streamov in sledilcev z vsega sveta, Tommy je šokantna izkušnja, ki ti, hočeš nočeš, ostane v spominu. Tommy prihaja k nam ekskluzivno in ga bo v Sloveniji letos mogoče doživeti samo v Odiseji in nikjer drugje," je dejala vodja koncertnega in gledališkega programa Maja Monrue.

Še pred njegovim obiskom se bo z novim albumom Golden Hour, na katerem je tudi evrovizijska balada How Much Time Do We Have Left, na velikem odru 17. oktobra predstavil tudi slovenski evrovizijski predstavnik Klemen Slakonja.

"Zadnji mesec je najpogostejše vprašanje, ki mi ga postavijo ljudje, kdaj bomo odprli Odisejo," je povedala direktorica podjetja Odisejada Urša Zupan, ki datuma ni razkrila, je pa pojasnila vizijo podjetja:

"Odiseja bo največje slovensko stičišče pop kulture, kjer bodo obiskovalci dobili celostni tretma za vsa čutila. Imamo zvočno in vizualno dovršeno koncertno dvorano z največjim LED-zaslonom in po mnenju mnogih, ki so že imeli priložnost spoznati Odisejo, enega najboljših VIP, kar jih premorejo koncertna prizorišča v Sloveniji," je dodala.