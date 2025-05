Skechers Slip‑Ins – prava izbira obutve

Skechers Slip‑Ins so popolna rešitev za vse, ki iščete udobno, lahko in zračno obutev, ki je hkrati preprosta za obuvanje in modna.

Skechers Slip‑Ins Glide‑Step je priljubljen model, zasnovan tako, da združuje udobje, priročnost in zmogljivost v enem slogu ter nadgradi vašo izkušnjo hoje. Ne glede na to, ali se odpravljate na sprehod, po vsakodnevnih opravkih ali potrebujete obutev za ves dan, ta model ponuja idealno razmerje med funkcionalnostjo in stilom.

Njegova izstopajoča lastnost je tehnologija Slip‑Ins™, ki omogoča brezskrbno obuvanje in sezuvanje brez sklanjanja ali zavezovanja vezalk – preprosto stopite v čevlje in že ste pripravljeni na pot. Lahka, vsestranska zasnova vključuje srednji podplat Glide‑Step® z edinstveno geometrijo, ki ustvarja občutek hoje po blazini ter spodbuja naravno gibanje stopal. Rezultat je manj utrujenosti in bolj učinkovit korak, zato so tudi daljši sprehodi sproščeni.

Vložek Air‑Cooled Goga Mat™ doda plast prijetno hlajenega udobja in visoko odbojnega blaženja, ki vsakemu koraku vrača energijo – kot nalašč za tople dni ali treninge. Zračni mrežasti zgornji del ohranja stopala sveža in se prilagaja njihovi obliki ves dan, diskretni odsevni detajli pa izboljšajo vidnost v slabši svetlobi in povečajo varnost jutranjih ali večernih sprehodov. S prefinjenim dizajnom in funkcionalnimi lastnostmi je Glide‑Step idealna izbira za vse, ki pri obutvi cenite vsestranskost, udobje in stil.

Skechers Slip‑Ins: Max Cushioning

Model Skechers Slip‑Ins: Max Cushioning nosi pečat odobritve APMA (ameriškega združenja za zdravje stopal) in je ustvarjen z mislijo na udobje ter zdravje stopal. Zgornji del iz enoslojnega mrežastega materiala zagotavlja odlično zračnost, tako da stopala ostanejo sveža in suha tudi med najdaljšimi sprehodi.

Jedro čevlja sestavlja srednji podplat, ki združuje tehnologije Skechers HYPER ARC™ za gladke prehode, ULTRA FLIGHT® za odziven občutek lahkotnosti in Max Cushioning® za vrhunsko udobje. Skupaj tvorijo odzivno platformo, ki ob hoji blaži pritiske, zmanjšuje utrujenost in podpira naravni korak.

GO Walk Max Cushioning je izjemno lahek, kar še poveča udobje in olajša nošenje ves dan. Kljub napredni tehnologiji navduši z elegantnim, sodobnim videzom, ki se zlahka ujema z vsakdanjimi oblačili – popolna izbira za vse, ki želite združiti funkcionalnost in trendovski videz.

Kje jih najdete? Če želite osvežiti svojo pomladno obutev, vas najširši izbor modelov Skechers pričakuje v trgovinah Skechers v Supernovi Rudnik v Ljubljani, Europarku Maribor in Planetu Koper.