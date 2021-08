Janja Garnbret napada zlato, Jekaterina Vedenejeva finale

V ospredju slovenskega zanimanja bo danes brez dvoma dogajanje v Aomi Urban Sports Parku, kjer bo na sporedu finale kombinacije športnega plezanja v ženski konkurenci.

V finale najboljše osmerice plezalk se je uvrstila tudi Slovenka Janja Garnbret, ki je glavna favoritinja za zlato odličje. Najboljša plezalka sveta je imela v sredo v kvalifikacijah nekaj težav v uvodni, hitrostni preizkušnji, nato je zablestela na balvanih, za konec pa v težavnosti pristavila piko na i in se prebila na vrh.

"Bilo je res težko. Imela sem kar nervozen start v to tekmovanje, dvakrat mi je spodrsnilo že pri hitrosti. Tega od sebe ne bi pričakovala, saj na svetovnih prvenstvih in pokalih nikoli nisem bila tako napeta kot danes," je 22-letna Korošica priznala po sploh prvi plezalni tekmi pod petimi olimpijskimi krogi, a se je začetne nervoze hitro otresla in nadaljevala v svojem, šampionskem slogu.

Povedala je tudi, da s svojo predstavo v težavnosti ni bila pretirano zadovoljna, a dodala, da je to tudi dobro, saj si je za današnji finale pustila nekaj rezerve. Druga slovenska plezalka v Tokiu Mia Krampl se ni prebila v finale.

Pia Babnik po dveh dneh golfskega turnirja zaseda 33. mesto. Foto: Reuters

Na golfskem turnirju za ženske edino Slovenko Pio Babnik čaka predzadnji tekmovalni dan. 17-letna Ljubljančanka je po dveh dnevih turnirja 34. v konkurenci 60 golfistk.

Prvi olimpijski nastop pa čaka še Rusinjo Jekaterino Vedenejevo, ki na olimpijskih igrah v Tokiu zastopa slovenske barve. Ritmična gimnastika je v programu olimpijskih iger od leta 1984 (Los Angeles), še nikoli doslej pa na tekmovanju ni bilo slovenske tekmovalke. Vedenejeva tako piše zgodovino.

Danes na razpolago 22 kompletov olimpijskih medalj

Danes bodo prvič v zgodovini podelili olimpijska odličja športnim plezalkam, znane bodo še zmagovalke olimpijskega nogometnega turnirja, za zlato se bodo udarile nogometašice Švedske in Kanade, na moškem nogometnem turnirju pa se bosta Japonska in Mehika pomerili za bron.

V atletiki bodo na sporedu končne odločitve v moški in ženski štafeti 4 x 100 m ter metu kopja za ženske. Tekačice se bodo merile v sprintu na 400 metrov ter v tekih na 1.500 in 5.000 metrov. V Sapporu bo sledila preizkušnja v hoji na 20 km za ženske.

Velodrom Izu v Shizuoki bo gostil finalni preizkušnji kolesarstva na stezi v madisonu za ženske ter v sprintu za moške. Znane bodo tudi nosilke kolajn v modernem peteroboju.

Na turnirju v odbojki na mivki se bosta za zlato kolajno udarila ženska para iz ZDA in Avstralije, za bron pred tem pa para iz Švice in Latvije. Znane bodo tudi zmagovalke turnirja v hokeju na travi, v velikem finalu so Nizozemke in Argentinke, v tekmi za bron pa bodo igrale Britanke in Indijke.

Finale Kitajske in Nemčije bo odločil zmagovalca namiznoteniškega turnirja v moški ekipni konkurenci. Južnokorejci in Japonci pa bodo igrali za tretje mesto.

Na sporedu bodo tudi končne odločitve v boksu, v moški težki kategoriji do 91 kg, v rokoborbi (moške v prostem slogu v kategorijah do 74 in 125 kg ter ženske v kategoriji do 53 kg) in karateju (moške kate in športne borbe do 75 kg ter ženske športne borbe do 61 kg).

6. avgust, slovenski nastopi: 0.30, golf, ženske, posamezno, 3. krog – Pia Babnik 3.20, ritmična gimnastika, ženske, mnogoboj – Jekaterina Vedenejeva 10.30, športno plezanje, ženske, kombinacija, finale – Janja Garnbret

