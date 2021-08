Ruski dvojčici po polovici pričakovano na vrhu, Vedenejeva zaostaja za finalom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski sestri dvojčici Dina in Arina Averina sta po polovici kvalifikacij v ritmični gimnastiki na olimpijskih igrah v Tokiu pričakovano na vrhu. Slovenska reprezentantka Jekaterina Vedenejeva je v kvalifikacijah sestavi z obročem (22,800) in žogo (23,550) opravila brez napak in je ta čas na 16. mestu. Najboljših deset se bo pomerilo za kolajne.

Olimpijska tekma se je začela zelo stresno; v današnjih kvalifikacijah se 26 tekmovalk bori za mesta med najboljšo deseterico, ki bo nadaljevala tekmo in boj za odličja, številne favoritinje so v sestavah z obročem in žogo prikazale velike napake.

Glavni kandidatki za olimpijski prestol Dina in Arina Averina sta nastopa z obročem in žogo opravili brez večjih napak, zato pa se je v prvem nastopu "zalomilo" Izraelki Linoy Ashram, ki je z obročem naredila veliko napako, nato pa se uspešno vrnila z žogo in za prikazano prejela najvišjo oceno, tako da je po polovici tekme peta.

Jekaterina Vedenejeva je po polovici 16., napreduje deseterica. Foto: Reuters

Zanesljivi sta bili obe beloruski telovadki Arina Harnasko in Anastasija Salos, številka 3 in 4 po polovici tekme, veliko napako pa je pri obroču naredila tudi Italijanka Alexandra Agiurguculese, katere trenerka je slovenska strokovnjakinja Špela Dragaš.

Današnje tekmovanje se bo nadaljevalo z nastopi s kiji in trakom.