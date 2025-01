Lucija Hribar, Kevin George Buckley in Katja Vedenejeva najboljši

Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je na današnji slovesni prireditvi v Ljubljani podelila priznanja najuspešnejšim športnikom preteklega leta in predstavila reprezentanco za leto 2025. V absolutni konkurenci so naslove osvojili telovadca Lucija Hribar in Kevin George Buckley, ritmičarka Jekaterina Vedenejeva, na prožni ponjavi pa Lev Špes in Soča Sršen.

Prireditev Športnik leta 2024 slovenske gimnastike je odprl častni predsednik GZS, nekdanji legendarni telovadec Miro Cerar, ki je vzornik mladim športnikom.

Olimpijka Lucija Hribar (Zelena jama), ki ima za seboj izjemno sezono, je osvojila glavno nagrado v ženski športni gimnastiki. Prvič v karieri je nastopila na olimpijskih igrah, navdušila pa je tudi domače navijače, ko je na svetovnem pokalu v Kopru prvič stopila na najvišjo stopničko.

"Zelo sem vesela, da sem tudi letos osvojila naziv športnice leta, predvsem pa se zahvaljujem Gimnastični zvezi Slovenije in BTC za vso podporo, ki mi jo nudijo. Vesela pa sem tudi za preteklo sezono 2024, ki je bila zame zelo uspešna. Prvič sem dobila zlato medaljo na svetovnih pokalih in to pred domačim občinstvom v Kopru ter se udeležila olimpijskih iger, kar je zame največji uspeh kariere. Zdaj grem novim ciljem naproti," je po prireditvi povedala Hribar.

Naj slovenska telovadka leta je Lucija Hribar (druga z desne). Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Drugo mesto je osvojila Zala Trtnik (GIB Šiška), ki se je minulo sezono na treh svetovnih pokalih prebila v finale, tretje pa Tjaša Kysselef (Zelena jama), ki se je uspešno vrnila po poškodbi in na svetovnih pokalih osvojila zlato in bronasto odličje na preskoku.

V moški konkurenci je slavil Kevin George Buckley (Narodni dom), ki je Slovenijo zastopal v mnogoboju na evropskem prvenstvu in uspešno nastopil tudi na svetovnem pokalu v Osijeku, kjer je osvojil svojo prvo srebrno medaljo.

"V veliko čast mi je, da sem prejel tako nagrado. Zelo sem zadovoljen s prejšnjo sezono. Dosegel sem več, kot sem mislil in upal, da bom, zato sem zelo ponosen nase. To je šele začetek, tako da upajmo, da bo veliko takšnih, če ne še boljših sezon v prihodnjih letih," je preko videoposnetka zbranim v dvorani povedal Buckley.

Naj telovadec leta je George Buckley. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Drugo in tretje mesto pa sta zasedla telovadca, ki sta se na prvenstvu stare celine uvrstila med 15 najboljših. Anže Hribar (Sokol Bežigrad) je s 14. mestom na parterju in z dvema naslovoma državnega prvaka zasedel drugo mesto, tretji je bil Gregor Rakovič (Center Maribor), ki je na konju z ročaji na EP zasedel 15. mesto.

Tudi ritmičarka Jekaterina Vedenejeva (Tim), ki je na svojih drugih OI v karieri zasedla šesto mesto, je zbrane nagovorila preko videoposnetka.

"Najlepša hvala za vaše priznanje in nagrado. Hvala vsem za pomoč in podporo v tej težki sezoni, ki je bila za nas zelo zahtevna in obenem zelo vesela. Največja hvala moji trenerki Jeleni, zdravniku, mojemu klubu, vsem sodnicam, Gimnastični zvezi Slovenije in vsem sponzorjem za finančno podporo. Tako športnikom kot trenerjem želim veliko sreče v novi sezoni in jim čestitam za osvojene nagrade," je med drugim dejala Vedenejeva.

Drugo mesto je v izboru zasedla Ela Polak (Šiška), tretje pa Nika Zajc (Narodni dom), ki sta letos poleg Vedenejeve zastopali slovenske barve na EP v Budimpešti.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Poleg športnikov je krovna slovenska zveza nagradila tudi njihove trenerje. Tako so nagrade v absolutni konkurenci prejeli Nataša Retelj, Franci Rojc, Jelena Drožanova, Jaka Zorec in Jure Kern. Najboljša trenerka leta v športni akrobatiki pa je postala Urša Jakin.

Nagrade so prejeli tudi najboljši mednarodni sodniki Vesna Stare Crnjac in Enis Hodžić Lederer v športni gimnastiki ter Špela Dragaš v ritmični, ki so vsi trije pravico delili med elito tudi na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Urša Vrbec pa je prejela nagrado za sojenje skokov na veliki prožni ponjavi (trampolin).

Prireditev sta iz prve vrste poleg Cerarja spremljala še dva nekdanja slovenska gimnastična asa, Aljaž Pegan in Sašo Bertoncelj.

