Meta Kunaver in Tin Štros državna prvaka v mnogoboju

V dvorani Leona Štuklja je v mnogoboju po petih letih prevlade Lucije Hribar (Zelena jama) naslov državne prvakinje osvojila Kunaver, ki je skupno zbrala 45,100 točke in tako z več kot petimi točkami prednosti osvojila prestižni naslov.

"Želela sem si narediti celoten tekmovalni program, kar mi je tudi uspelo. Moj glavni cilj je bil, da skočim nov skok na preskoku, ki sem ga tudi uspešno naredila, zaredi česar sem s tekmovanjem še toliko bolj zadovoljna. Preostala orodja, razen res minimalnih stvari, so bila narejena dobro. V začetku decembra me čaka še zadnje mednarodno tekmovanje v Novem Sadu, kjer se bom predstavila v mnogoboju, nato pa me v začetku februarja čakajo izbrane tekme za udeležbo na svetovnih pokalih," je za Gimnastično zvezo Slovenije povedala Kunaver, ki je državna prvakinja postala tudi na preskoku (12,300 točke), gredi (10,200 točk) in dvovišinski bradlji (10,800 točk).

Drugouvrščena v mnogoboju v članski kategoriji s skupno zbranimi 39,300 točke je Tara Štampfer (Studenci). Bronasto medaljo si je z 39,100 točke priborila Iva Šabanović (Studenci).

Hribar se je odločila, da na letošnjem državnem prvenstvu nastopi le na parterju. Z oceno 12,300 je ubranila naslov državne prvakinje na parterju.

Foto: Reuters

V moški konkurenci je v absolutni kategoriji v mnogoboju slavil Štros, ki je zbral 62,400 točke. Prav tako je tudi na preskoku prikazal najboljši skok in si z oceno 11,775 priboril prvo mesto. Na parterju je z oceno 13,900 naslov državnega prvaka ubranil Anže Hribar (Sokol Bežigrad), ki je zlato medaljo osvojil tudi na krogih (12,950 točk).

Tin Štros je zmagovalec mnogoboja. Foto: Aleš Fevžer

"S tekmovanjem sem zadovoljen. Na parterju sem naredil dobro vajo, kot tudi na drogu in krogih. Na bradlji pa sem žal naredil eno večjo napako, vendar v celoti gledano sem na tekmovanju naredil to, kar sem si želel," je po tekmovanju dejal Hribar.

Na konju z ročaji je najboljšo vajo prikazal Nik Lukačič (Center Maribor), ki je prejel oceno 12,200. Na bradlji je z oceno 11,950 slavil Timon Sternad Hiter (Ruše). Kevin George Buckley (Narodni dom Ljubljana) pa si je naslov državnega prvaka priboril na drogu z oceno 12,700.

Svoja nastopa sta včeraj zaradi lažje poškodbe odpovedala Luka Bojanc in Beno Kunst.