V Slovenj Gradcu slavijo novo olimpijsko prvakinjo #foto #video

Glavni trg v Slovenj Gradcu so že dopoldan napolnili ljubitelji plezanja, sorodniki in prijatelji najboljše športne plezalke na svetu Janje Garnbret, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zgodovinsko zlato kolajno v kombinaciji . V družbi prijateljev jo je spodbujal tudi Andrej Hauptman, selektor slovenske kolesarske reprezentance, ki se je iz Tokia vrnila z dvema olimpijskima medaljama. Navijal je tudi Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Oči slovenskih ljubiteljev športa so bile danes usmerjene v športni park Aomi Urban Sports v Tokiu, kjer se je osem najboljših plezalk iz sredinih kvalifikacij pomerilo za olimpijska odličja. Janja Garnbret je upravičila vlogo favoritinje in zasluženo osvojila naslov olimpijske prvakinje. Njen uspeh so pospremili tudi v njenem domačem Slovenj Gradcu.

V Slovenj Gradcu takole spremljajo finale olimpijske tekme v plezanju. Foto: Alenka Teran Košir

V starem mestnem jedru se je na Glavnem trgu zbralo lepo število ljubiteljev plezanja, med njimi so tudi sorodniki 22-letne Korošice, mama, oče, babica, stric …

Med navijače se je pomešal tudi župan Slovenj Gradca Tilen Klugler, ki ne skriva ponosa ob dejstvu, da je njihova občanka največja zvezdnica športnega plezanja.

"Za nas je Janja že zlata. V sredo zvečer ji na Trgu svobode, v središču Slovenj Gradca pripravljamo sprejem, kot si ga Janja Garnbret tudi zasluži. Srčno upam, da bomo tukaj lahko v roke prijeli zlato medaljo, pa tudi če zlate ne bo, je Janja za nas zlata, ne glede na lesk medalje. Zlata je že zato, ker se je uvrstila na olimpijske igre, a ker smo optimisti, upamo na najboljše."

Kako dobro pozna pravila olimpijske kombinacije v športnem plezanju, smo še vprašali župana. Pravila so namreč precej zapletena, rezultati pa se lahko precej hitro drastično spremenijo.

"Seveda spremljamo pravila. To je skoraj tako kot v službi, ko nam državni zbor vsakodnevno predpisuje nove zakone, tukaj je zgodba podobna. Poučujemo se iz dneva v dan in zdaj lahko rečem, da smo se kar dobro podučili o pravilih in vemo, kaj mora Janja storiti, da bo danes uresničila svoj cilj," je optimističen župan.

Domačini verjamejo v plezalko iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, mnogi so medtem že postali pravi poznavalci za športno plezanje, nekateri so ogled tekme prišli v zgovornih majicah z napisom "Zlata Janja".

Olimpijska kombinacija športnega plezanja je sestavljena iz treh disciplin: hitrostno plezanje, balvani in težavnostno plezanje. Naslov olimpijske prvakinje bo osvojila tista, ki bo imela najnižji zmnožek uvrstitev iz posameznih disciplin. Na primer, če je plezalka 8. v hitrosti, 2. na balvanih in 1. v težavnosti, je njen zmnožek 16 oz. 16.00 (8x2x1).

