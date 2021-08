Vse to danes čaka Janjo Garnbret #video

Kako poteka olimpijski finale v športnem plezanju, ki je prvič del olimpijskega programa? V finalu najboljše osmerice, ki se z izločilnimi boji v hitrostnem plezanju začne ob 10.30, nadaljuje z balvani ob 11.30 in zaključi z velikim finalom v težavnosti ob 14.10, bo Janja Garnbret, številka 1 športnega plezanja in dvakratna svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji (2018 in 2019), skušala uresničiti sanje, ki jih sanja že dve leti. Osvojiti olimpijsko medaljo.

Športno plezanje je letos prvič prisotno na olimpijskih igrah. Ker bodo plezalcem podelili zgolj en komplet olimpijskih medalj, so pri Mednarodni zvezi za športno plezanje morali skleniti kompromis. Združili so vse tri plezalne discipline, in to ne glede na to, kako različne so si, in ne glede na to, koliko kritik se je usulo na ta račun.

Še posebej izstopa hitrostno plezanje (tek po vertikalni steni z vedno enako postavitvijo oprimkov), ki ga je večina specialistov za balvansko in težavnostno plezanje začela trenirati zgolj zaradi želje po nastopu na olimpijskih igrah.

Mia Krampl, druga slovenska predstavnica na preizkušnji v športnem plezanju v Tokiu, je tekmovanje končala na 18. mestu. Foto: Anže Malovrh/STA

Na olimpijske igre se je prek različnih tekmovanj kvalificiralo 20 športnih plezalk in plezalcev, po največ dva iz ene države, tudi dve Slovenki – Janja Garnbret in Mia Krampl (z 18. mestom se je poslovila v kvalifikacijah). V finale se je uvrstilo najboljših osem iz kvalifikacij.

Osem finalistk

Poleg Garnbretove, ki je s 7. mestom v hitrosti, prvem na balvanih in 4. v težavnosti zmagovalka kvalifikacij, bodo v finalu nastopile še južnokorejska najstnica, 17-letna Chae-hyun Seo, Japonki Miho Nonaka in Akiyo Noguchi, Američanka Brooke Raboutou, Avstrijka Jessica Pilz, Poljakinja Aleksandra Miroslaw, ki je v hitrosti le za stotinko zgrešila svetovni rekord, v balvanih in težavnosti pa pristala na repu uvrščenih, in francoska specialistka za hitrost Anouck Jaubert.

Finale v olimpijski kombinaciji se bo ob 10.30 začelo s hitrostnim plezanjem, sledi balvanski del (11.30) in težavnostni za zaključek (14.10). V vsaki disciplini je vrstni red nastopov na glavo obrnjen vrstni red kvalifikacijskih uvrstitev v posamezni disciplini.

1. del olimpijske kombinacije: hitrostno plezanje ("speed")

Hitrostno plezanje je plezanje po 15-metrski steni, kjer so oprimki vedno enako razporejeni. Foto: Guliverimage

Pri hitrostnem plezanju, ki poteka v parih, tekmovalci premagujejo vedno enako postavljene oprimke na 15-metrski steni s petstopinjskim naklonom.

V kvalifikacijah o uvrstitvi odloča čas, ki ga plezalci dosežejo ob dotiku senzorja merilne naprave na vrhu smeri (upošteva se boljši čas iz dveh tekov), v finalu pa se tekmovalci merijo v izločilnih bojih. Najboljša dva se na koncu pomerita v finalu t. i. speeda.

Pari so sestavljeni na podlagi rezultatov iz kvalifikacij. Prvouvrščena plezalka v kvalifikacijah "speeda" se meri z zadnjo iz kvalifikacij.

Garnbretovo, ki je bila v kvalifikacijah sedma, v finalu na sosednji progi čaka Francozinja Anouk Jaubert, specialistka za hitrost, ki je bila v kvalifikacijah hitrosti druga. Če bi bila Janja v paru hitrejša, to pomeni, da bo napredovala v polfinale, in obratno, če bo slabša, jo čaka boj za uvrstitve od petega do osmega mesta.

2. del olimpijske kombinacije: balvansko plezanje ("boulder")

Balvansko plezanje je plezanje na nizkih stenah brez uporabe vrvi, kjer tekmovalke v čim manj poskusih skušajo najti pot do vrha stene. Foto: Guliverimage

Drugi del olimpijske kombinacije predstavljajo balvani – nizke stene z zapleteno postavljenimi oprimki in volumni, prek katerih morajo tekmovalci najti pot do vrha smeri.

V kvalifikacijah so balvani štirje, v finalu trije.

O uvrstitvah odloča število doseženih vrhov ali bonus oprimkov in število poskusov. Zmaga tisti, ki za vrh potrebuje najmanj poskusov.

Tekmovalci imajo v kvalifikacijah za en balvan pet minut časa, v finalu pa le štiri. V kvalifikacijah jih predhodno ne vidijo, v finalu pa imajo določen čas za ogled.

Tudi tukaj bo vrstni red plezalk obraten kot vrstni red po kvalifikacijah. To pomeni, da bo Garnbretova, ki je v kvalifikacijah balvanov gladko zmagala, saj je vse štiri balvane preplezala v prvem poskusu, nastopala kot zadnja, osma.

3. del olimpijske kombinacije: težavnostno plezanje ("lead")

Garnbretova med težavnostni plezanjem, kjer so tekmovalci pripeti na vrv. Foto: Guliverimage

Zadnja disciplina, ki sestavlja olimpijsko kombinacijo, je težavnostno plezanje. V nasprotju z balvani, kjer so oprimki nameščeni na nižjih stenah in plezalci niso pripeti, na steni za težavnost ("lead") plezajo pripeti z vrvjo.

O rezultatu odloča dosežena višina. Tekmovalci imajo za smer šest minut časa. Če sta dva tekmovalca izenačena, na koncu odloča čas, v katerem plezalec doseže vrh oz. najvišji oprimek in v vponko vpne varovalni komplet.

Zmaga tista, ki ima najnižji zmnožek uvrstitev

Zmagovalec olimpijske kombinacije je tisti, ki ima najnižji zmnožek uvrstitev.

Na primer: Garnbretova je s 7. mestom v hitrosti, prvim v balvanih in 4. v težavnosti dosegla 56 točk (7x1x4 = 56), kar je najboljši dosežek kvalifikacij, oz najnižji zmnožek uvrstitev.

Zmnožek druge slovenske predstavnice Mie Krampl, ki je premierne olimpijske igre končala v kvalifikacijah, na končnem 18. mestu, je znašal 1.764 točk (18. mesto v hitrosti, 14. mesto v balvanih, 7. mesto v težavnosti oz. 18x14x7 = 1.764).

Kramplova na balvanih. Foto: Anže Malovrh/STA

V Parizu bo spet drugače

Na naslednjih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 bodo plezalcem in plezalkam podelili že dva kompleta odličij. Hitrostno plezanje bo tam ločeno od balvanov in težavnosti, ki bosta v Franciji na sporedu kot združeni disciplini.

