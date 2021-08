Američanki zanesljivo do zlate kolajne v odbojki na mivki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanki April Ross in Alix Klineman sta dobitnici zlate kolajne v odbojki na mivki na olimpijskih igrah v Tokiu. V finalu sta z 21:15, 21:16 premagali avstralsko navezo Taliqua Clancy/Mariafe Artacho. V boju za bron sta Švicarki Joana Heidrich in Anouk Verge-Depre ugnali latvijsko dvojico Anastasija Kravčenoka/Tina Graudina z 21:19, 21:15.

Za Rossovo in Klinemanovo je to prvo olimpijsko zlato, moči sta namreč združili leta 2017. Je pa Rossova že postala svetovna prvakinja leta 2009, na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu 2016 pa je osvojila srebrno oziroma bronasto odličje.