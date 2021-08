Italijani presenetljivo do štafetnega zlata

V moški štafetni preizkušnji na 4 x 100 metrov so v Tokiu do zlata presenetljivo pritekli Italijani in s tem poskrbeli za prvo zlato medaljo v tej disciplini v zgodovini. V tesnem finišu so s časom 37,50 premagali Britance (37,51), tretji so bili Kanadčani (37,70).

Italija je z novim državnim rekordom prišla do nove atletske zlate medalje v Tokiu, za nepričakovan razplet pa ima največ zaslug Filippo Tortu, ki je v zadnji izmeni prehitel Nethaneela Mitchell-Blaka in nadgradil uspešne nastope Lorenza Patte, presenetljivega zmagovalca sprinta Lamonta Marcella Jacobsa in Eseose Fostineja Desaluja.

V srebrni britanski štafetni so bili poleg Mitchell-Blaka še Chijindu Ujah, Zharnel Hughes in Richard Kilty. Bron pa so si pritekli Aaron Brown, Jerome Blake Brendon Rodney in Andre de Grasse. Brez medalje so ostali Kitajci in Jamajčani, štafeta ZDA pa se zaradi napačne menjave sploh ni uvrstila v finale.