Thompson-Herahova kraljica šprinterskih preizkušenj

Jamajka je osvojila olimpijski naslov v ženski štafetni preizkušnji na 4 x 100 metrov. V zmagovalni zasedbi, ki je slavila z 41,02, je bila tudi Elaine Thompson-Herah, ki je tako v Tokiu osvojila še tretjo atletsko zlato medaljo. Druge so bile Američanke (41,45), tretje pa Britanke (41,88).

Thompson-Herahova je slavila že na obeh sprinterskih posamičnih tekmah na 100 in 200 metrov, danes pa je kot druga v jamajški štafeti poskrbela za razliko, ki so jo Briana Williams, Shelly-Ann Fraser-Pryce ter Shericka Jackson spremenile v zlato z novim jamajškim rekordom.

Srebro so si pritekle Javienne Oliver, Tehana Daniels, Jenna Prandini in Gabrielle Thomas, bron pa Asha Philip, Imani Lansiquot, Dina Asher-Smith in Daryll Neita.