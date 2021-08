Poljak Dawid Tomala najhitrejši v hoji na 50 kilometrov

Za 31-letnega Poljaka je to šele tretja tekma na tej razdalji in šele druga zmaga na mednarodnih tekmovanjih. Leta 2011 je na evropskem prvenstvu do 23 let zmagal v hitri hoji na 20 kilometrov. Njegova zadnja izkušnja z olimpijskimi igrami pred Tokiom pa sega v London, kjer je leta 2012 v hoji na 20 kilometrov zasedel 19. mesto.

Tekma se je v Sapporu začela ob 5.30 po lokalnem času, vseeno so se temperature še pred prihodom prvih tekmovalcev v cilj povzpele do 33 stopinj C.

Tomala, ki je danes vodil večino tekme, ciljno črto pa prečkal s poljsko zastavo okoli ramen, je osvojil morda zadnjo zlato olimpijsko medaljo v tej disciplini. Njena prihodnost je namreč negotova, saj so jo s programa olimpijskih iger leta 2024 v Parizu že črtali, za naprej pa odločitve še ni.