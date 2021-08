Mehičanom nogometni bron v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OI TOKIO, NOGOMET, FINALE IN TEKMA ZA 3. MESTO

Mehičani so osvojili bronasto odličje.

Mehičani so osvojili bronasto odličje. Foto: Guliverimage

Mehiška nogometna reprezentanca je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila bron, potem ko je v malem finalu moškega turnirja premagala Japonsko s 3:1. Veliki finale med branilko naslova Brazilijo in Španijo bo v soboto ob 13.30.

Tokrat sta se za bron merili ekipi, ki sta svoja največja olimpijska uspeha dosegli leta 2012 v Londonu. Mehičani so bili takrat prvaki, Japonci pa so bili četrti.

Kljub višjim ciljem so Japonci spet končali brez odličja, Mehičani so se izkazali za premočnega, predvsem pa natančnejšega tekmeca. Obe ekipi sta imeli približno enako posest žoge, tudi število strelov je bilo podobno, toda Mehičani so že v prvem polčasu zadeli dvakrat.

Sebastian Cordova je v 13. minuti najprej unovčil enajstmetrovko, isti igralec pa je v 22. minuti še podal s prostega strela do Johana Vasqueza, ki je z glavo zadel za 2:0.

Cordova je bil podajalec tudi pri tretjem mehiškem zadetku, takrat je iz kota podal Alexisu Vegi, ki je prav tako z glavo povišal prednost v 58. minuti. Dvajset minut pozneje so se zadetka veselili tudi Japonci, med strelce se je za končni izid vpisal Kaoru Mitoma.

