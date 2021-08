Kanadčanke razžalostile ZDA, za olimpijski naslov proti Švedinjam

Tekmo Kanade, bronaste z OI 2012 in 2016, proti močni vrsti ZDA, v kateri so igrale tudi slovite Megan Rapinoe, Alex Morgan in Julie Ertz, je odločila enajstmetrovka Jessie Fleming v 74. minuti.

Američanke, ki so v četrtfinalu po enajstmetrovkah izločile Nizozemsko, ki ima v svojih vrstah najboljšo strelko turnirja Vivianne Miedema z 10 goli, so sicer trikratne olimpijske prvakinje, potem ko so zapovrstjo slavile 2004, 2008 in 2012. Branilke naslova z zadnjih OI Nemke se niso uvrstile na letošnji turnir.

Švedinje so za finale tesno Avstralke. Foto: Reuters

Kanadčanke, ki so v četrtfinalu po enajstmetrovkah ugnale Brazilijo, bodo v petkovem finalu igrale Švedski, ki je na prejšnjih OI osvojila srebro. Švedinje, ki so se v polfinale prebile z zmago s 3:1 proti Japonski, so premagale Avstralke z golom Fridoline Rolfo v 46. minuti.

Avstralke, te bodo v četrtek igrale za tretje mesto z ZDA, so v četrtfinalu izločile Veliko Britanijo po podaljških.