Nemške kolesarke do svetovnega rekorda v zasledovanju

Nemke so bile hitre kot blisk i postavile svetovni rekord. Foto: Reuters

Nemške kolesarke so na olimpijskih igrah v kolesarstvu na stezi dosegle nov svetovni rekord v zasledovanju na 4000 m, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein in Mieke Kröger so bile najhitrejše v kvalifikacijah s časom 4:07,307 minute.