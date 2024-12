Mlada velenjska plavalka se je z dosežkom priporočila tudi novemu selektorju Tomažu Torkarju za poletno svetovno prvenstvo v Singapurju, saj je v dvoodstotnem odstopanju od zahtevane slovenske norme. Danes je v finalu ugnala tudi izkušeni Janjo Šegel iz Fužinarja in Anemari Košak iz Olimpije.

Morebiten drugi glavni cilj sezone za velenjsko mladinko bi bilo poleti lahko mladinsko evropsko prvenstvo v Latviji in kasneje mladinsko svetovno prvenstvo v Romuniji.

Lani izgubljena sezona zaradi poškodbe

"Najya je odlične izide dosegala že v letu 2023, bila s poškodbo tudi finalistka Ofema. Lani je nato zaradi te poškodbe počivala praktično deset mesecev, a zdaj je že na treningu kazala, da je izjemno hitra, zato me ti rekordi tukaj niso presenetili," je dosežke pokomentiral njen trener Vlado Stjepić.

"V petek na tekmi niti nisem vedela, da sem plavala rekord, zato sem bila tudi sama presenečena. Danes pa sem vedela, da je dosegljiv, a vseeno sem od veselja na koncu kar kričala. Mislim, da so to vsi videli," je dosežek za STA pokomentirala plavalka in tudi sama potarnala nad lansko izgubljeno sezono zaradi poškodbe rame.

Za sezono 2025 pa dodaja: "Res sem bila zelo hitra. Vseskozi je bil načrt nastop na mladinskih prvenstvih, vse ostalo pa se bo pokazalo med sezono, ko bo tudi jasno, kako se stvari v resnici razvijajo."

Še številni odlični nastopi

Odlično je spet nastopila tudi Triglavanka Tina Čelik, ki je z 1:08,13 na 100 m prsno že v soboto dosegla rekord za tekmovalke do 23 let, v nedeljo pa je z 31,72 na 50 m prsno prepričljivo ugnala tudi slovensko rekorderko Taro Vovk (32,29). Njen klubski kolega Sašo Boškan je na 200 m prosto z 1:48,54 spet dosegel zelo dober izid .

Plavalka domačega kluba Katja Fain je bila v nedeljo najhitrejša na 200 m mešano in 100 m delfin. Tretje zmage se je veselila z moško-žensko štafeto Branika na 4 x 50 m prosto.

Med reprezentanti je daljinska plavalka Špela Perše slavila na 1500 m prosto, Anže Ferš Eržen pa na 200 m mešano.

Preberite še: