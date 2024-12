Sašo Boškan in Tina Čelik prepričala tudi v Mariboru

Reprezentanta Triglava Sašo Boškan in Tina Čelik sta izstopala v nadaljevanju mednarodnega plavalnega mitinga v Mariboru. Prvi je na 800 m prosto kar za 11 sekund izboljšal osebni rekord in se z 8:09,72 na večni slovenski lestvici prebil na šesto mesto. Med ženskami je z 9:06,36 zmagala radovljiška olimpijka Špela Perše.

Tina Čelik je na 100 m prsno izboljšala svoj osebni rekord na 1:08,13 in za slovenskim rekordom Tjaše Vozel zaostala vsega 23 stotink sekunde. Tri stotinke več ji manjkajo do norme za nastop na svetovnem prvenstvu poleti v Singapurju.

V moški konkurenci je z 1:03,89 zmagal Anže Ferš Eržen, ki je slavil tudi na 50 m delfin.

Reprezentantka domačega Branika Katja Fain je bila najhitrejša na 400 m mešano, s 27,92 pa je dobila tudi tekmo na 50 m delfin, kjer se ji je z 28,30 močno približala zimzelena plavalka Olimpije Anemari Košak.

Na 100 m prosto je z 58,02 zmagala Nika Fain iz Branika, a so se selektorju Tomažu Torkarju za morebitno štafeto ob izkušenih standardnih reprezentantkah v lepi luči predstavile še Tia Primc, Hana Sekuti, Eva Urbančič, Neli Škaper in mlada Velenjčanka Hana Najya Jukić, ki so za zmagovalko vse zaostale manj kot sekundo.

