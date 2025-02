Katji Fain dvoboj z Janjo Šegel

Izjemno izenačeno tekmo je Fain dobila v drugi polovici, kjer je naskok povečala na 1,7 sekunde. Z zmago v zadnji disciplini dneva na 200 m mešano pa je postala tudi najuspešnejša udeleženka tekmovanja s šestimi naslovi.

"Želela sem videti, kje sem v kravlu, a načrt za sezono ostaja priprava na 200 m delfin in 400 m mešano. Seveda pa je bila današnja tekma na 200 prosto najmočnejša na prvenstvu, vseeno bi si na zadnjih 50 metrih želela, da bi bila Janja še bližje, da bi me prisilila, da bi še več iztisnila iz sebe, tako pa sem bila na drugi polovici malo spredaj. A vseeno super, da sva v isti disciplini nastopili dve plavalki, ki sva se udarili za dober rezultat," je po tekmi povedala Fain, ki je bila zelo zadovoljna tudi z dosežkom na 200 m delfin, v ostalih disciplinah pa ob zmagah ni imela prave konkurence.

Šegel s petimi naslovi

Šegel je prvenstvo v Tivoliju končala z zmago na 50 m hrbtno in skupaj petimi naslovi. Danes je osvojila še drugo mesto na 50 m prsno, kjer jo je premagala plavalka Ljubljane Tara Vovk, ki pa se poslavlja od vsakodnevnega plavanja, saj na univerzi na Primorskem dela doktorat iz gradbeništva. Za Šegel je bil dvoboj predvsem priložnost, da ima v slovenski konkurenci še eno močno tekmo.

Janja Šegel je osvojila pet naslovov. Foto: Aleš Fevžer

"Trenutno kravl treniram malo manj, zato sva s trenerjem z rezultatsko zelo zadovoljna. Bilo pa mi je všeč, da je bila to tekma, na kateri lahko tekmujem. Prvenstvo je pokazalo, da sem se po poškodbi pobrala, izidi na 100 in 200 m hrbtno so dobri, v soboto sem po desetminutni pavzi 100 m prosto odplavala na nivoju državnega rekorda in lahko sem zadovoljna s pokazanim, preden se zares lotimo poletja," je po prvenstvu povedala Šegel, ki ima za julijsko SP v Singapurju sicer normo na 200 m prosto, a tudi v hrbtnem plavanju v letošnji sezoni vidi izziv.

Berložnik s štirimi naslovi najboljši pri moških

V moški konkurenci je Leonardo Korant de Franceschi iz PK Ljubljana z 1:47,77 ob zmagi na 200 m prosto svoj osebni rekord popravil skoraj za tri sekunde in pol ter se na slovenski večni lestvici prebil med deseterico.

Jaš Berložnik iz Ljubljane si je na 50 m prsno priplaval svoj četrti posamični naziv najboljšega v državi in osvojil največ naslovov v moški konkurenci. Na 200 m mešano ga je premagal Anže Ferš Eržen iz Ilirije, ki je za slovo od slovenskih bazenov z 1:58,16 dosegel bržkone še zadnji osebni rekord v karieri ter se takorekoč na vrhuncu poslovil od soplavalcev.

Na 100 m delfin je bil najhitrejši Jure Gornik iz ljubljanskega Delfina, napeto žensko tekmo, kjer so najboljše tri končale v šestih desetinkah, pa je dobila ilirijanka Tia Primc pred Ravenčanko Hano Sekuti in Emo Čerin iz Olimpije. Še en naslov je osvojil tudi plavalec Ribe Svit Popović na 50 m hrbtno.

Na 1500 m prosto je v moški konkurenci slavil Filip Podobnik in v ženski Mariborčanka Lia Krivec Pukšič.