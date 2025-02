Dobra forma Janje Šegel, slovo trojice reprezentantov

Drugi dan državnega prvenstva v 25-metrskih bazenih v plavanju je minil v slovesu Petra Johna Stevensa, Anžeta Ferše Eržena in Tare Vovk, ki so v Tivoliju uradno potrdili konec reprezentančnih poti. Trojice se je Plavalna zveza Slovenija spomnila tudi s simboličnimi darili. Z dosežki je izstopala Janja Šegel.

Janja Šegel je prepričala predvsem na 100 m prosto in s 53,39 lasten slovenski rekord zgrešila za vsega dve desetinki sekunde. Temu je dodala zmago na 200 m hrbtno z osebnim rekordom 2:08,60. Dvakrat je bila najboljša tudi olimpijka Katja Fain, ki je bila najhitrejša na 800 m prosto in 400 m mešano in ima po dveh dneh tako kot Šegel po štiri posamične naslove.

Dva naslova je osvojil tudi Sašo Boškan, ki je za 800 m prosto potreboval 7:57,05 minute, na 100 m prosto pa je z 49,06 dosegel zmago nad Nizozemcem Benom Schwietertom, s katerim v Kranju skupaj trenirata, v zadnjih letih pa sta na tekmah eden drugemu stalni izziv. Dvakrat je bil na najvišji stopnički zmagovalnega odra tudi Jaš Berložnik, ki je bil najhitrejši na 400 m mešano, na 100 m prsno pa je ob slovesu tudi preprečil zmago Ferš Erženu.

Soliden je bil tudi dosežek 1:07,49 Tine Čelik na 100 m prsno. Na 50 m delfin sta nova prvaka Tilen Gornik in Nija Gerdej, na 200 m hrbtno je novi prvak Filip Podobnik.