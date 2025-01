Neža Klančar in Sašo Boškan sta plavalca leta 2024

Najboljši v letu 2024 so se spomnili tudi pri Plavalni zvezi Slovenije. Laskavi naziv plavalca leta sta prejela olimpijska finalistka iz Olimpije Neža Klančar in Sašo Boškan iz kranjskega Triglava. V skladu s pravilnikom sta najboljša v letu 2024 tudi njuna trenerja Tomaž Torkar, ki je z novim letom prevzel funkcijo selektorja, in Luka Berdajs.

V ženski konkurenci je bil izbor enostaven, saj je Neža Klančar šele druga Slovenka, ki je nastopila v olimpijskem finalu. Manj enoten je bil izbor Boškana, ki je bil edini moški udeleženec olimpijskih iger v Parizu, na nekaterih drugih tekmah pa je boljše posamične uvrstitve dosegel Peter John Stevens. Ta je decembra končal športno pot, danes pa prejel priznanje za vrhunsko športno kariero.

V konkurenci do 23 let sta bila lani najboljša v državi Ravenčanka Janja Šegel in še drugič Boškan. Med mladinci Svit Popović iz ljubljanske Ribe in Ravenčanka Hana Sekuti, med kadeti pa Filip Podobnik iz Olimpije in Zara Podržavnik, ki je zaokrožila prevlado Fužinarja v ženski konkurenci.

Janja Šegel. Foto: Aleš Fevžer

Med daljinskimi plavalci sta v minulem letu največ pokazala Radovljičanka Špela Perše in Nik Peterlin iz kamniškega kluba.

Na PZS so izbrali tudi najboljše umetnostne plavalke. Med članicami je izstopala Karin Pesrl, ki se je skupaj z Mašo Avramovič veselila tudi naziva med mladinkami, med kadetinjami je bila najboljša Neža Krivec.

Foto: Aleš Fevžer

Izbor najboljših je bil uvod v novo sezono. Ta se bo začela konec meseca z državnim prvenstvom v 25-metrskih bazenih v Tivoliju, ki je v zadnjem momentu vskočil namesto obljubljene premiere na novi Iliriji.