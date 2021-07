Cesarjevo odprtje preglasilo protestnike

Japonski cesar Naruhito je na otvoritveni slovesnosti v Tokiu tudi uradno odprl olimpijske igre. Olimpijskih ogenj je prižgala teniška zvezdnica Naomi Osaka. Prvo olimpijsko kolajno pa … Počakajmo do sobote, ko se bo začel lov na odličja. Tudi s slovenskimi športniki, ki so v areno zakorakali po poteh zastavonoš Bojana Tokića in Eve Terčelj.

Ko je Mednarodni Olimpijski komite v dogovoru z japonskim državnim vodstvom in lokalnimi organizatorji lani sprejel odločitev o enoletnem zamiku olimpijskih iger zaradi pandemije novega koronavirusa, se je uveljavilo prepričanje o tem, da bo Tokio 2020, pa čeprav leta 2021, svojevrstna simbolična športna zmaga nad zdravstveno krizo. Skorajda povsem prazen mogočni olimpijski štadion, na katerem je bilo ob slovesnem odprtju le nekaj sto povabljenih gostov in novinarjev, maske na obrazih športnikov in druge okoliščine pričajo o tem, da zmaga še ni dokončna. Tudi igre 32. olimpijade na Japonskem bodo namreč potekale v okvirih nove kovidne realnosti. In ob obvestilih o novih okužbah. Toda, o tem zdaj dvoma ni več – bodo. Oziroma so.

Pred vrati štadiona so se zbrali nasprotniki OI Foto: Reuters

Otvoritvena slovesnost je nakazala tudi smer, to pa je, da bodo igre v prvi vrsti televizijski dogodek. Ob na trenutke mučni tišini na štadionu, na katerem je sicer prostora za več kot 60 tisoč obiskovalcev, je bilo mogoče z bližnjih ulic slišati celo glasne vzklike protestnikov. Izvedba iger ima namreč v Tokiu sila skromno podporo. Tako je bilo ob številnih protestnikih, ki so okupirali okolico, na trenutke celo bolj živahno zunaj osrednjega olimpijskega objekta kot pa na njem.

Za Tokićem in Terčeljevo

Čeprav je bila prireditev na programski, stroškovni in časovni ravni okleščena, pa je vključevala klasične elemente tega tradicionalnega dela največjega športnega tekmovanja. Tokrat na japonski način. Gostitelji so v svojem slogu predstavili del kulture in zgodovine, vključili pa so tudi nekaj sodobnih trendov in skorajda obvezne pirotehnike. Z mino molka so se poklonili žrtvam Covid-19 in tudi športnim žrtvam, med katerimi so izpostavili ubite izraelske športnike med OI 1972 v Münchnu.

Kljub nekaj japonskim vložkom pa so se režiserji držali železnega repertoarja, v katerega spadajo dvigovanje zastave gostiteljice, nošnja olimpijske zastave, olimpijska prisega …

Osrednji del prireditve je znova minil v znamenju mimohoda držav udeleženk, le da so bile delegacije tokrat okrnjene. Zvrstilo se ji je kar 206. Kot veleva protokol, so v olimpijsko areno najprej zakorakali Grki, kot zadnji gostitelji pa Japonci.

Malce pred polovico mimohoda, katerega vrstni red je zakoličila japonska abeceda, se je mednarodni javnosti predstavila tudi slovenska odprava. Z zastavo sta delegacijo, v kateri je bilo 21 športnikov, med katerimi so izstopali košarkarji, in šest spremljevalcev, med preostale udeležence popeljala namiznoteniški igralec Bojan Tokić in kajakašica na divjih vodah Eva Terčelj.

Foto: Anže Malovrh/STA

Zambijsko zastavo je vihrala plavalka s slovenskimi koreninami



Terčeljeva ni bila edina športnica slovenskih korenin, ki je vihtela zastavo. Z zastavo Zambije se je sprehodila tudi 24-letna plavalka Tilka Paljk, katere oče je Slovenec, pokojna mati pa je bila Zambijka.

Bach: Tukaj smo!

"Danes je trenutek za upanje. Da, je drugače, kot smo si predstavljali. A cenimo to, da smo zbrani v Tokiu. Živimo pod skupno streho v olimpijski vasi. To je združevalna moč športa in močno sporočilo svetu. Je tudi upanje za našo skupno nadaljnjo pot," je v svojem nagovoru poudaril predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki je lani ob koncu prvega vala epidemije obiskal Ljubljano in slovenskim športnikom zagotovil, da bodo lahko nastopali v Tokiu. Napoved se je uresničila.

Foto: Guliverimage

Zahvalo, da se je to zgodilo, je Bach namenil tudi zdravnikom, izpostavil solidarnost in se za garaško delo čestital organizacijskem odboru in prostovoljcev, ki so že po nepisanem pravilu hrbtenica olimpijskih iger. Tokrat z dopolnjenim motom iger. Višje, hitreje, močneje in, po novem, tudi skupaj. "Pandemija nas je razdelila. Zdaj smo skupaj," je dejal prvi mož MOK, prepričan o uspehu iger. Te so zdaj tudi uradno odprte. To je naznanil japonski cesar Naruhito.

Kmalu zatem je v enem od vrhuncev večera teniška igralka Naomi Osaka zaključila večtedensko pot olimpijske plamenice in prižgala olimpijski ogenj.

Foto: Guliverimage

V boj za kolajne tudi Slovenci

Tekmovalni del iger se je resda, kot vselej, začel že pred slovesnim odprtjem, s soboto pa bo odprt tudi lov na kolajne. Tudi za Slovence, med katerimi se bo na strelsko črto postavila Živa Dvoršak. Kmalu zatem pa se bo začela cestna kolesarska dirka, ki bo zaradi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki kljub negotovosti zaradi cene Toura spadata med favorite.

Dinamična slovenska sobota, med katero bodo dejavni tudi nosilec zastave Tokić, judoistka Maruša Štangar ter plavalca Martin Bau in Katja Fain, bo kot naročen uvod v igre, od katerih si slovenski ljubitelji športa lahko veliko obetajo. Nabor kandidatov za odličja je namreč širok kot že dolgo ne, med drugim pa vključuje tudi še vedno aktualno olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak, najboljšo plezalko na svetu Janjo Garnbret, metalca kladiva Kristjana Čeha …

Poseben pečat slovenskim nastopom na igrah, ki se bodo končale 8. avgusta, pa bo dala košarkarska reprezentanca. Ta se je prvič v zgodovini zavihtela na olimpijski turnir, na katerem pa na krilih Luke Dončića še zdaleč ne bo brez možnosti za viden rezultat.