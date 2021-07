Najmlajša udeleženka OI v Tokiu: trenirala je tudi pri 40 stopinj Celzija

Hend Zaza: 12 yaşındaki Suriyeli masa tenisçisi, #Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları'nın en genç sporcusu olacak. pic.twitter.com/cjkP45doWo — BBC News Türkçe (@bbcturkce) July 22, 2021

Kmalu so spoznali njen velik talent

Hend Zaza, ki je čez noč postala najbolj znana športnica v Siriji, potem ko je zmagala na azijskem prvenstvu v namiznem tenisu, se bo v soboto v predkrogu med posameznicami pomerila z 39-letno Avstrijko Liu Jia.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je talent Zaze že leta 2014 prepoznal Adham Jamaan. "Leta 2014, ko sem jo videl na treningu z bratom Obeido, je bila stara med pet in šest let. Takoj sem prepoznal njen naravni talent," je dejal njen nekdanji trener Jamaan. Dodal je, da Zaza premore resnost in predanost, ki je potrebna za vrhunske dosežke.

Najmlajši športnik, ki je nastopil na olimpijskih igrah, je bil 10-letni Grk Dimitrios Loundras. Tekmoval je na olimpijskih igrah v Atenah leta 1896, kjer je v ekipnem tekmovanju osvojil bronasto medaljo.

Zaza je hitro začela blesteti na tekmovanjih, že leta 2018 pa je postala državna prvakinja v absolutni ženski konkurenci.

Trenirala je tudi pri 40 stopinj Celzija

Vojna je vplivala na njene treninge, a je to ni ustavilo pri doseganju ciljev. Po poročanju IITF, dvorani, kateri trenira mlada športnica, je vse prej kot primerna za treninge. Mize so stare, tla so betonska, pogostokrat pa se zgodi, da ostanejo brez elektrike. Zato so odvisni od dnevne svetlobe, takrat pa se temperature v telovadnici dvignejo tudi do 40 stopinj Celzija.

"Bila sem samozavestna, da lahko zmagam na zahodnoazijskem prvenstvu v Jordaniji. Vesela sem, da mi je uspelo. Sanjala sem o tem, da bi postala svetovna in olimpijska prvakinja," pravi Zaza, ki si sicer želi postati farmacevtka.

Njen nekdanji trener pravi, da sta že pred leti zastavila cilj, da bo Zaza v Parizu 2024 merila na medaljo.

Someone who was born in 2009 is competing at the Tokyo Olympics!

(Hend Zaza, representing Syria) pic.twitter.com/XVe5hRGqK1 — FactBuffet (@FactBuffet) July 22, 2021

Na Japonskem šest sirijskih športnikov

Na Japonskem bo sicer nastopilo šest sirijskih športnikov, Zaza je edina predstavnica v ženski konkurenci. Poleg nje bodo Sirijo zastopali še Majd Eddin Ghazal (atletika), Maan Asaad (dviganje uteži), Ahmad Hamcho (konjeništvo), Ayman Kelzieh (plavanje) in Mohamad Maso (triatlon).