"Deljeno lastništvo" Pogačarjeve kolajne

Kako so bronasto kolajno Tadeja Pogačarja doživeli selektor Andrej Hauptman in njegovi reprezentančni soborci na olimpijski kolesarski preizkušnji?

Pogačar ali Roglič? Vprašanje, ki v zadnjem letu in pol zaznamuje prenekatero dirko ali debato. Tudi pred cestno dirko je bilo v zraku podobno vprašanje. A je bilo kaj kmalu jasno, kdo je tisti, okrog katerega se bo pletla slovenska taktika. Primož Roglič se je namreč ubadal z zdravstvenimi težavami, tako da sta Jan Polanc in Jan Tratnik garala predvsem za Tadeja Pogačarja. Ta je sprva potrpežljivo kolesaril v ospredju glavnine, bil nato tudi sam zelo aktiven, v zaključku pa se je modro zlil v vodilno skupino, od katere se je na koncu odlepil le novi olimpijski prvak Richard Carapaz, medtem ko pa je Pogi v šprintu prišel do brona.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Stresna dirka, težki pogoji. Večkrat sem dejal, da se na enodnevnih dirkah lahko hitro vse obrne na glavo. Dovolj je sekunda nezbranosti, morda padec ali nesrečen pobeg. Fantje so dirkali tako, kot smo se dogovorili. Tratnik je bil fantastičen, Polanc se je stalno vračal po vodo, žal pa je po padcu izgubil nekaj moči. Pod črto, odlična dirka," je tekmo ocenil selektor Andrej Hauptman, ki za razliko ob bronastega junaka in obeh Janov ostaja v Tokiu, kjer bo na kronometru spremljal Rogliča.

Težave že od začetka

Primož Roglič: "Imel sem kopico težav, že od začetka." Foto: Anže Malovrh/STA "Imel sem kopico težav, že od začetka. Vseeno sem se prisilil, da sem vztrajal ob najboljših. Žal mi ni uspelo ostati do konca. Na srečo je bil tukaj Tadej," je bil v prvem komentarju kratek in vidno utrujen Roglič, ki je na koncu v cilj prikolesaril v skupini z zaostankom dobrih desetih minut, kar je zadostovalo za 28. mesto.

"Ta dan mi ogromno pomeni." Foto: Anže Malovrh/STA

"Ta dan mi ogromno pomeni"

Še več sta zaostala Tratnik in Polanc, kar pa je razumljivo, saj sta odigrala vlogo klasičnih pomočnikov. Z odliko. Prvi se je izkazal z odločnim narekovanjem tempa na čelu glavnine, kar je Slovencem omogočalo lažje nadzorovanje. "Ta dan mi ogromno pomeni. Zame so to prve olimpijske igre, pomagal sem lahko zmagovalcu Toura, da se je veselil kolajne, jaz pa vem, da sem opravil dobro delo," je Tratnik v cilju, kljub utrujenosti, žarel od navdušenja ter izpostavil ključne značilnosti Pogačarjevega dirkanja: "Tudi ko je utrujen, mu glava dela. Deluje kot izkušen kolesar, čeprav je mlad. Vedno ve, kaj storiti. Vse odločitve so pravilne. Predvsem pa ga ni strah."

Še za nekaj odtenkov bolje pa Pogačarja pozna njegov klubski sotekmovalec Jan Polanc. "Vsa čast! Vedel sem, da želi osvojiti tudi Jan Polanc Foto: Anže Malovrh/STA olimpijsko kolajno. Zdaj me pravzaprav nič več ne preseneti," razmišlja Polanc, ki še vedno čuti grenkobo, ker na Touru ni kolesaril v družbi slovenskega junaka v rumenem. "Ko vidiš sotekmovalca, ki je v takšni formi, želiš biti del ekipe. A vodstvo se je odločilo drugače. Upam, da bom prihodnje leto zraven."