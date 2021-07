Čestitke za Pogačarja, ki se je na podelitvi celo šalil

Tadej Pogačar je že pred cestno dirko sodil v ožji krog favoritov. Kot je v cilju tudi sam priznal, je ciljal na zlato. Na koncu mu ni uspelo, a je bil tudi z bronom izjemno zadovoljen. Medaljo si je Pogačar priboril v ciljnem šprintu, kjer mu je le nekaj centimetrov zmanjkalo do srebra.

Na družbenih omrežjih so takoj po uspehu začele deževati čestitke. Eni izmed prvih, ki so mu čestitali, je bila njegova ekipa UEA Emirats.

Ok I really really am going to sleep now, but Pogacar joking with the official if he could take the gold medal brilliant 😆#couchpeloton #couchgames #Tokyo2020 pic.twitter.com/zys7LOXZ7K