Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu spisal zgodovino. Z bronom je poskrbel za premierno slovensko olimpijsko kolesarsko kolajno. To je 24. kolajna na poletnih OI v samostojni državi, skupno pa že 41.

Ob novem izjemnem uspehu Tadeja Pogačarja, ki je na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu zaostal le za Ekvadorcem Richardom Carapazom in Belgijcem Woutom van Aertom, smo se sprehodili med slovenskimi prejemniki olimpijskih kolajn na poletnih OI.

Veslači so leta 1992 v Barceloni priveslali do prvih olimpijskih kolajn v samostojni Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Prva olimpijska kolajna v Barceloni

Za prvi olimpijski odličji so poskrbeli blejski veslači, bronasti kolajni so v Kataloniji osvojili Iztok Čop in Denis Žvegelj v dvojcu ter Milan Janša, Sadik Mujkić, Sašo Mirjanič in Janez Klemenčič v četvercu. Odtlej se slovenski športniki s poletnih olimpijskih iger nikoli niso vrnili brez vsaj dveh kolajn.

Prva slovenska zlata olimpijska kolajna − spomin na Sydney 2000. Foto: Reuters

Prvo zlato v Sydneyju

Prvi olimpijski odličji zlatega leska sta se v rokah slovenskih športnikov zalesketali v Sydneyju, devet let po osamosvojitvi Slovenije. To veličastno poglavje slovenskega olimpizma so odprli strelec Rajmond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik.

24. odličje na POI

Na poletnih olimpijskih igrah so slovenski športniki do zdaj osvojili 24 odličij, od teh pet zlatih (po Debevcu, Čopu in Špiku v Sydneyju 2000 še metalec kladiva Primož Kozmus v Pekingu 2008 in judoistka Urška Žolnir v Londonu 2012 ter še ena judoistka, Tina Trstenjak, leta 2016 v Riu de Janeiru).