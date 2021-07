Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar je bil po novem izjemnem uspehu brez besed.

"Noro! Težko je opisati vse emocije. Brez besed sem. Vse sem dal od sebe, nisem niti vedel ali sem drugi ali tretji, ampak nima veze, medalja je le medalja. To je ena najtežjih dirk, kar sem jih kadarkoli vozil. Vroče je bilo in zelo vlažno. Trpel sem, na zadnjem klancu sem poskusil z napadi in ti so se potem kar vrstili. Vse sem dal od sebe in na koncu uspel priti do medalje. Vedno sem imel v mislih zlato medaljo, a sem zadnja dva kilometra ugotovil, da je Carapaz premočan in se osredotočil na zaključni sprint, v katerem mi je adrenalin dal dodatega pospeška. Ja, medalja bi bila skoraj srebrna. Neverjetno," je v prvi izjavi za nacionalno televizijo povedal izmučeni, a presrečni Pogačar, ki ni pozabil pohvaliti ostalih treh slovenskih tekmovalcev na današnji dirki, Jana Tratnika, ki je večino dirke diktiral tempo glavnine, Jana Polanca in Primoža Rogliča.

Pogačarjeva medalja je prva olimpijska medalja za slovensko kolesarstvo. Do zdaj ji je bil najbližje prav Pogačarjev športni direktor pri ekipi UAE Emirates in selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman, ki je bil leta 2004 na cestni dirki v Atenah peti.



Ekvadorec Richard Carapaz je novi olimpijski prvak v cestnem kolesarstvu! Foto: Guliverimage

CILJ: Richard Carapaz je novi olimpijski prvak, srebro je po fotofinišu pripadlo Woutu Van Aertu, bronasto odličje pa izjemnemu Tadeju Pogačarju. In to samo šest dni po zmagi na Dirki po Franciji!



Samo še kilometer do cilja - Že zdaj je jasno, Carapaz je novi olimpijski prvak! Kdo si bo prislužil srebro in bron?



3.5 km do cilja - Carapaz drvi proti naslovu olimpijskega prvaka!



5 km do cilja - Napad Carapaza, McNulyt ne zmore tako hudega tempa. Pogačar in zasledovalci so povsem blizu. Obetajo se hudi boji na dirkališču.



14 km do cilja - Carapaz in McNulty povečujeta prednost, a tudi zasledovalci še niso obupali. Van Aert organizira zasledovalno skupino, v kateri je tudi Pogačar. Boj za naslov olimpijskega prvaka je še vedno odprt!



22 km do cilja - Pred kolesarji je samo še 17 km spusta, ki jim sledi še zadnjih pet kilometrov na dirkališču Fudži, kjer se bo razpletla prva kolesarska preizkušnja na teh olimpijskih igrah. Carapaz in McNulty imata že skoraj 40 sekund prednosti!



25 km do cilja - Napad Carapaza in McNultyja, ki sta si nabrala že 26 sekund prednosti. Zasledovalna skupina ne najde skupnega ritma.

27 km do cilja - V vodilni skupini je zdaj 13 kolesarjev. Jakob Fuglsang, olimpijski podprvak iz Ria, se je odločil za napad. Pogačar in Kwiatkowski mu sledita.



34 km do cilja - Za kolesarji je že 200 kilometrov! Vodilni skupini se je pridružil tudi Van Aert, ki zaradi svoje raznovrstnosti (odličen je tako na klancih kot v sprintih) velja za enega največjih favoritov za današnjo zmago. Napadi se vrstijo.



35 km do cilja - Ekvadorec Richard Carapaz in Poljak Michael Kwiatkowski, moštvena tovariša pri ekipi Ineos Grenadiers, sta močno pospešila in se uspela priključiti Pogačarjevi skupini. Tempu je uspel slediti še Italijan Alberto Bettiol, priključil se jim je tudi Rigoberto Uran. Na čelu dirke je zdaj šesterica, ki je že prečkala prelaz Mikuni. Sledi kratek spust, in nato še zadnji vzpon dneva, prelaz Kogasaka, ki pa ni tako zahteven.



37 km do cilja - Pogačar se je odločil za silovit napad, Roglič popušča. Pogiju lahko sledita le Američan Brandon McNulty, moštveni kolega pri ekipi UAE Emirates, in Kanadčan Michael Woods. Van Aert na čelu zasledovalne skupine.



40 km do cilja - Kolesarji grizejo v najbolj strm klanec olimpijske dirke, na prelaz Mikuni, ki ima na najbolj strmih odsekih klanca kar 17-odstotni naklon! V ospredje se je pomaknil tudi Roglič, skupaj s Pogačarjem vztrajata na prvih pozicijah.



48 km do cilja - Ubežniki so ujeti, vajeti glavnine prevzemajo Francozi, ki stavijo na Gauduja in Martina.



52 km do cilja - Napad treh izjemno nevarnih kolesarjev Belgijca Remca Evenepela, Italijana Vincenza Nibalija in Irca Eddieja Dunbarja! Danski kolesarji so se hitro odzvali in napad nevtralizirali. Do začetka vzpona na prelaz Mikuni je še osem kilometrov, ubežniki pa ohranjajo le še nekaj sekund prednosti.



60 km do cilja - Nove težave za Polanca. Na dirkališču se je zapletel ob ograjo in moral počakati na tehnično pomoč. Nekaj minut zatem je svoj nastop na olimpijski dirki sklenil nekdanji zmagovalec Toura Geraint Thomas, ki jo je skupil v padcu na začetku dirke.



69 km do cilja - Tratnik je prvi obraz današnje dirke. Še vedno vztraja na čelu glavnine, ki je zdaj že dosegla dirkališče, kjer je tudi okrepna postaja. Tik za Idrijčanom vozijo trije Poljaki (Bodnar, Kwiatkowski in Majka), na peti in šesti poziciji sta Pogačar in Polanc.

Jan Tratnik je danes odlično opravil svoje delo. Večji del dirke je narekoval tempo glavnine. Foto: Guliverimage



75 km do cilja - Karavana se bliža dirkališču Fuji International Speedway, kjer bodo kolesarji najprej opravili dva sedem kilometrov dolga kroga, in se nato spet odpravili navkreber. Do cilja sta še dva vzpona, najprej prelaz Mikuni (6,8 km, 10,1-odstotni povprečni naklon), ki ga je Pogačar označil za brutalnega, nato še manj zahteven Kagosaka, ki so ga kolesarji danes spoznali že na 100. kilometru trase.

79 km do cilja - Glavnina se je med spustom razbila na tri dele. Vsi Slovenci so na varnem v prvi skupini, žal pa jo je skupil Ciccone, ki se je srečal z asfaltom.



90 km do cilja – Glavnina je prečkala prelaz Fuji Sanroku in se zdaj spušča proti dolini, zraven pa si polni glikogenske zaloge. Ubežniki imajo le še pet minut prednosti.

94 km do cilja - Sprememba na čelu glavnine! Pobudo prevzema Italijan Giulio Ciccone, ki narekuje oster tempo. Pogačar mu brez težav sledi, nekdanji svetovni prvak Valverde je popustil.

99 km do cilja - Jan Tratnik narekuje oster tempo, ki je bil premočan tudi za olimpijskega prvaka Van Avaermaeta. Ubežnikom pohaja sapa, njihova prednost se je prepolovila na dobrih 10 minut. Z vlago in kilometri se uspešno spopada tudi Tadej Pogačar, ki se vozi v ospredju, medtem ko sta Polanc in Roglič za zdaj skrita v glavnini.

103 km do cilja - Jan Polanc ima težave s kolesom!



108 km do cilja - Ubežniki so začeli "plezati" na tretji kategoriziran vzpon dneva Fudži Sanroku. Do vrha jih čaka 14,5 kilometra, cesta ima šestodstotni povprečni naklon. V ubežni skupini je le še pet kolesarjev (Nic Dlamini, Michael Kukrle, Juraj Sagan, Polychronis Tzortzakis in Orlius Aular), ki imajo pred glavnino le še 13 minut prednosti.



117 km do cilja - Za kolesarji je natanko polovica olimpijske dirke! Do cilja je še 117 kilometrov. Glavnina se približuje dirkališču Fuji International Speedway, kjer bo tudi končni cilj. Sledi vzpon na Fudži Sanroku (14,3 km, šestodstotni), ki s 1.451 metri predstavlja najvišjo točko na trasi. Najtežjih bo prvih osem kilometrov, ko ima cesta povprečni naklon okoli osem odstotkov.



7.15 (125 km do cilja) - Pobudo na čelu glavnine so prevzeli Belgijci, ki imajo v svojih vrstah tudi dva največja favorita za končno zmago, in sicer Wouta Van Aerta in Remca Evenepoela. V ubežni skupini je samo še pet kolesarjev. Njihova prednost pred glavnino je skopnela na manj kot 15 minut.

6.35 (150 km do cilja) - Ubežna skupina je že dosegla vrh prelaza Douši in se zdaj že spušča proti jezeru Jamanaka. Glavnina je medtem že ulovila De Langa, ki se je neuspešno poskušal priključiti ubežni osmerici.



6.20 (156 km do cilja) - Padec! Na tleh sta se znašla tudi Britanca Geraint Thomas in Tao Geoghegan Hart, a sta se hitro vrnila na kolo in nadaljujeta z dirko. Še dva kilometra do prvega kategoriziranega cilja.



6.15 (160 km do cilja) - Ubežniki so si nabrali že skoraj 20 minut prednosti. Na čelu glavnine se izmenjujeta Tratnik in branilec olimpijskega naslova Belgijec Greg Van Avermaet.



6.00 (169 km do cilja) - Slovenci prevzemajo pobudo. Jan Tratnik se je pomaknil na čelo glavnine in narekuje tempo, namibijski državni prvak Tristan De Lange pa se je odlepil od glavnine ter se odpravil v lov za ubežno skupino. Še 15 kilometrov do vrha vzpona Douši.



5.45 (175 km do cilja) - Povprečna starost kolesarjev na olimpijski dirki je 29 let in 75 dni. Z 41 leti in 89 dnevi je najstarejši španski veteran Alejandro Valverde, ki nastopa že na petih igrah pod olimpijskimi krogi, najmlajši pa edini kitajski kolesar na dirki Wang Ruidong, ki šteje 21 let in 16 dni.



Navijači ob progi navijajo tudi za slovensko reprezentanco. Foto: Guliverimage

5.30 (185 km do cilja) - Največ kolesarjev na olimpijski dirki prihaja iz ekipe Ineos, ki ima v Tokiu 12 kolesarjev. Sledi Astana z 11 in UAE ter Trek-Segafredo s sedmimi. Iz ekipe UAE so si olimpijski nastop poleg Pogačarja in Polanca prislužili še Rafal Majka, Brandon McNulty, Alexandr Riabushenko, Marc Hirschi in Ryan Gibbons. Ubežniki so si nabrali že skoraj 13 minut prednosti, a je pričakovati, da bo že prvi vzpon zanje preveč zahteven.



5.15 (195 km do cilja) - Kolesarji, ki bodo za glavnino zaostali za več kot 12 minut, bodo z dirke izločeni. Karavano je začel močiti rahel dež, a je bila osvežitev kratkotrajna.



5:00 (200 km do cilja) - Ubežna skupina osmih kolesarjev ima pred glavnino že več kot osem minut prednosti. Cesta se počasi, a zlagoma začenja vzpenjati proti prelazu Douši, kjer kolesarje na 80. kilometru čaka prvi kategorizirani vzpon (1.092 m. n. v., 4,3 km, 6,2-odstotni klanec).

4:30 (225 km do cilja) - Po slabih desetih kilometrih je v ospredje pobegnila osmerica kolesarjev, med katerimi ni favoritov niti specialistov za vzpone, zato v glavnini ni nobenega razburjenja. Med ubežniki so: Južnoafričan Nic Dlamini, edini temnopolti kolesar na letošnji Dirki po Franciji, Čeh Michael Kukrle, Slovak Juraj Sagan, ki usmerja ubežno skupino, Romun Eduard-Michael Grosu, Grk Tzortzakis Polychronis, kolesar iz Venezuele Orluis Aular, Kitajec Ruidong Wang in kolesar iz Azarbejdžana Elchin Asadov.

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️----🏁

The Men's Road Race is now uderway!

8 riders in the lead 🇨🇿🇸🇰🇿🇦🇷🇴🇬🇷🇻🇪🇧🇫🇦🇿, with the peloton is 4 minutes 40 seconds behind ⏲️#Tokyo2020 @Olympics #CyclingRoad pic.twitter.com/soFqQuT1mI — UCI (@UCI_cycling) July 24, 2021

Here are some of the names to watch out for in the men's road race 👇



The route is expected to take six hours to complete.



Watch live now on @BBCOne. @BBCiPlayer and the @BBCSport app ➡ https://t.co/iI6So2uQFA #bbcolympics pic.twitter.com/AE9np5ylcD — BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2021

Štart! Začela se je olimpijska preizkušnja, ki bo dala novega ali starega olimpijskega prvaka v cestni vožnji. Naslov brani Belgijec. Kolesarji bodo prvih osem kilometrov odpeljali v zaprti vožnji.V parkuMušašinonomori na obrobju Tokia je vse pripravljeno na olimpijsko cestno preizkušnjo. Na štartu je 128 kolesarjev iz 58 držav, tudi štiričlanska slovenska reprezentanca, ki sodi med eno najmočnejših na dirki. Poleg prvega in tretjega kolesarja lestvice UCIinsta v slovenski reprezentanci šein. Slovenija ima štiri kvote, saj so se te delile že leta 2019, ko Slovenija ni bila med prvimi petimi reprezentancami na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, ki imajo možnost nastopa s petimi kolesarji.