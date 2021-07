V živo: Slovenci prevzemajo pobudo, ubežniki s skoraj 20-minutno prednostjo

Na štartu je 128 kolesarjev iz 58 držav, med njimi tudi štirje Slovenci. Poleg Pogačarja in Rogliča, ki sodita v najožji vrh za olimpijsko odličje, še Jan Polanc in Jan Tratnik. Vse skupaj bo v celoto povezoval selektor Andrej Hauptman, ki se zaveda, da je ne glede na pripravo taktike, na dirki lahko vse povsem drugače. Ključna bo tudi komunikacija med kolesarji, saj na olimpijski dirki ni radijskih povezav med kolesarji in spremljevalnim avtom.

Strokovnjaki v najožji krog favoritov uvrščajo še Belgijca Wouta van Aerta, a nabor kandidatov, ki se odlično znajdejo na klancih in enodnevnih dirkah, je precej širši.

6.20 - Padec! Na tleh je pristal tudi Valižan Geraint Thomas, a se je hitro vrnil na kolo in nadaljuje z dirko.



6.15 (160 km do cilja) - Ubežniki so si nabrali že skoraj 20 minut prednosti. Na čelu glavnine se izmenjujeta Tratnik in branilec olimpijskega naslova Belgijec Greg Van Avermaet.



6.00 (169 km do cilja) - Slovenci prevzemajo pobudo. Jan Tratnik se je pomaknil na čelo glavnine in narekuje tempo, namibijski državni prvak Tristan De Lange pa se je odlepil od glavnine in se odpravil v lov za ubežno skupino. Še 15 kilometrov do vrha vzpona Doushi.



5.45 (175 km do cilja) - Povprečna starost kolesarjev na olimpijski dirki je 29 let in 75 dni. Z 41 leti in 89 dnevi je najstarejši španski veteran Alejandro Valverde, ki nastopa že na petih igrah pod olimpijskimi krogi, najmlajši pa edini kitajski kolesar na dirki Wang Ruidong, ki šteje 21 let in 16 dni.



Navijači ob progi navijajo tudi za slovensko reprezentanco. Foto: Guliverimage

5.30 (185 km do cilja) - Največ kolesarjev na olimpijski dirki prihaja iz ekipe Ineos, ki ima v Tokiu 12 kolesarjev. Sledi Astana z 11 in UAE ter Trek-Segafredo s sedmimi. Iz ekipe UAE so si olimpijski nastop poleg Pogačarja in Polanca prislužili še Rafal Majka, Brandon McNulty, Alexandr Riabushenko, Marc Hirschi in Ryan Gibbons. Ubežniki so si nabrali že skoraj 13 minut prednosti, a je pričakovati, da bo že prvi vzpon zanje preveč zahteven.



5.15 (195 km do cilja) - Kolesarji, ki bodo za glavnino zaostali za več kot 12 minut, bodo z dirke izločeni. Karavano je začel močiti rahel dež, a je bila osvežitev bolj kratkega daha.



5:00 (200 km do cilja) - Ubežna skupina osmih kolesarjev ima pred glavnino že več kot osem minut prednosti. Cesta se počasi, a zlagoma začenja vzpenjati proti prelazu Doushi, kjer kolesarje na 80. kilometru čaka prvi kategoriziran vzpon (1092 m. n. v. - 4,3 km, 6,2 %).

4:30 (225 km do cilja) - Po slabih desetih kilometrih je v ospredje pobegnila osmerica kolesarjev, med katerimi ni favoritov, niti specialistov za vzpone. zato v glavnini ni nobenega razburjenja. Med ubežniki so: Nic Dlamini iz Južne Afrike, Čeh Michael Kukrle, Slovak Juraj Sagan, ki je prvi napadel, Romun Eduard-Michael Grosu, Grk Tzortzakis Polychronis, kolesar iz Venezuele Orluis Aular, Kitajec Ruidong Wang in kolesar iz Azarbejdžana Elchin Asadov.

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️----🏁

The Men's Road Race is now uderway!

8 riders in the lead 🇨🇿🇸🇰🇿🇦🇷🇴🇬🇷🇻🇪🇧🇫🇦🇿, with the peloton is 4 minutes 40 seconds behind ⏲️#Tokyo2020 @Olympics #CyclingRoad pic.twitter.com/soFqQuT1mI — UCI (@UCI_cycling) July 24, 2021

Here are some of the names to watch out for in the men's road race 👇



The route is expected to take six hours to complete.



Here are some of the names to watch out for in the men's road race 👇

The route is expected to take six hours to complete.

Watch live now on @BBCOne. @BBCiPlayer and the @BBCSport app

Štart! Začela se je olimpijska preizkušnja, ki bo dala novega ali starega olimpijskega prvaka v cestni vožnji. Naslov brani Belgijec. Kolesarji bodo prvih osem kilometrov odpeljali v zaprti vožnji.V parkuMušašinonomori na obrobju Tokia je vse pripravljeno na olimpijsko cestno preizkušnjo. Na štartu je 128 kolesarjev iz 58 držav, tudi štiričlanska slovenska reprezentanca, ki sodi med eno najmočnejših na dirki. Poleg prvega in tretjega kolesarja lestvice UCIinsta v slovenski reprezentanci šein. Slovenija ima štiri kvote, saj so se te delile že leta 2019, ko Slovenija ni bila med prvimi petimi reprezentancami na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, ki imajo možnost nastopa s petimi kolesarji.