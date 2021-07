Marušo Štangar odnesla olimpijska prvakinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pareta je že po devetih sekundah boja prišla do prednosti vazarija, potem pa ji je še en met za vazarij in skupno ipon uspel po minuti in 36 sekundah dvoboja.

Štangarjeva, ki je v prvem krogu premagala Korejko Yujeong Kang, je tako premierni nastop na OI končala v drugem krogu.