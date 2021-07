Tina Mrak in Veronika Macarol pripravljeni v boj za medalje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol bosta svoje nastope v razredu 470 na olimpijskih igrah v Tokiu pričeli v sredo.

Tina Mrak in Veronika Macarol bosta svoje nastope v razredu 470 na olimpijskih igrah v Tokiu pričeli v sredo. Foto: Nebojša Tejić/STA

Najboljši slovenski jadralki v zgodovini Tina Mrak in Veronika Macarol bosta svoje nastope v razredu 470 na olimpijskih igrah v Tokiu pričeli v sredo. Na regatnem polju v Enoshimi bosta nastopili na jadrnici, ki sta jo krstili z imenom Šavrinka, sodita pa v krog favoritinj za medalje.

"Super smo tu v Enoshimi, komaj čakamo na sredo in začetek OI. Imamo se res dobro, veseliva se že nastopa," je kratko sporočila krmarka Mrakova.

"Jutri pričnemo s prvimi plovi. Na prizorišču jadralnih bojev na OI smo že dobra dva tedna. Priprave so bile zelo dobre, občutki so pozitivni, saj sva dobro jadrali na treningih. Imeli smo tudi tridnevno trening regato z najboljšo konkurenco tu. Komaj čakava na prve regate, želiva jadrati čim bolje. Dali bova vse od sebe in če bova pokazali, kaj znava, bodo tudi rezultati zelo dobri," pa je povedala flokistka Macarolova.

To bo tudi zadnja regata na najvišji ravni v razredu 470 za ženske, saj se bodo v tem razredu v naslednjem olimpijskem ciklusu za igre v Parizu merile mešane posadke.

"Jutri bomo jadrali na polju Enoshima, ki je blizu obale. V zadnjih dneh smo tu naredili veliko treningov. Val se odbija od obale in je nekako čopast, za jutri je napovedano več močnejšega vetra, tudi do 18, 20 vozlov. Sva pripravljeni," je dodala Macarolova.

Medalja se jima je pred petimi leti na OI v Riu de Janeiru izmuznila, potem ko sta po pritožbi japonske posadke s kazenskim pribitkom izgubili možnost boja za stopničke, četudi sta v zaključni regati zmagali.

Tudi v naslednjih letih sta nizali izvrstne dosežke in odličja na velikih tekmovanjih, le letos sta na obeh prvenstvih, svetovnem in evropskem, ostali brez regate najboljše deseterice za medalje. A sta bili drugi na prejšnji regati, ki je za svetovni pokal štela še pred pandemijo ter je na začetku leta 2020 potekala v Miamiju.

Preberite še: