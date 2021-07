Zelko olimpijski nastop začel z osmim mestom

Zelko je uvodni plov začel na 24. mestu, dobro minuto za vodilnimi. A je nadaljeval precej bolje in se pri drugem merjenju časa povzpel na deseto mesto in tam ostal, prav tako dobro minuto za vodilnimi, tudi ob naslednjem obratu. Pri četrtem in zadnjem je bil že na osmem mestu. A je bil vodilni Bernaz tedaj že minuto in 35 sekund pred njim.

Bernaz medalje na velikem tekmovanju še nima, četrti je bil na lanskem SP v Melbournu, tretji pa na svetovnem pokalu leta 2019 na olimpijskem prizorišču v Enoshimi.

Tina Mrak in Veronika Macarol, druga slovenska jadralna posadka na teh OI, bosta v razredu 470, kjer sta v širšem krogu favoritinj za medalje, s tekmovanji v Enoshimi začeli v sredo dopoldne po slovenskem času.

