Tina Mrak nič več jadralka v olimpijskih disciplinah

Šestintridesetletna Tina Mrak je nastopila na štirih olimpijskih igrah, najvišje pa je posegla z Veroniko Macarol v razredu 470 v Tokiu, ko je bila peta. Šesto mesto ima z Macarol tudi z OI v Riu de Janeiru. Na igrah je članica JK Pirat nazadnje nastopila letos v Parizu, ko je skupaj z Jakobom Božičem zasedla 18. mesto v novem olimpijskem razredu 470 za mešane pare.

"Za mano so štirje olimpijski nastopi, za kar je bilo potrebnih ogromno ur treningov na morju in na kopnem. Trenirali smo v ledeni zimski burji pa tudi v sončnem Miamiju. Bilo je nešteto prevoženih kilometrov na priprave in regate po celem svetu ter veliko odrekanja za biti najboljši, biti vrhunski športnik," je uvodoma zapisala jadralka iz Lucije.

"Jadrnica 470 mi je dala ogromno znanja in izkušenj, ki jih bom unovčila v novih projektih in ciljih," naprej razmišlja ena najboljših slovenskih jadralk. Ta je med drugim ob skupno petih kolajnah na EP dvakrat postala celinska prvakinja (Arhus 2015, Burgas 2018), kolajno pa ima z Macarol tudi s SP v Solunu pred sedmimi leti.

"Bilo je vredno trdo delati saj sem doživela neopisne trenutke sreče ob zmagah in doseženih kolajnah. Včasih je bilo tudi zelo težko in vsi cilji niso bili doseženi, vendar bodo ostali izjemni spomini za vedno," je dodala Primorka, sicer po izobrazbi profesorica športne vzgoje.

V svetovnem pokalu je trikrat stala na odru za zmagovalce, na najvišji stopnički leta 2018 v Miamiju. Nastopala je tudi na sredozemskih igrah in zunaj največjih celinskih tekmovanj zasedla tudi tretje mesto na regati Princese Sofije na Majorki pred petimi leti.

