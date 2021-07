Darko Jorgić se po zgodovinskem četrtfinalu poslavlja

Darko Jorgić se v boju s šestim igralcem s svetovne lestvice, ki je odločal tudi o dobitnikih kolajn, nikakor ni znašel. V celem dvoboju v gimnazijskem centru v Tokiu sta mu uspeli dve odtenek boljši obdobji, sicer pa je prevladoval levoroki tekmec.

V uvodnem nizu je bil izid poravnan do 2:2, kasneje pa je Lin s štirimi zaporednimi točkami prišel do odločilne razlike (8:3). Pri zaostanku z 0:6 in 1:8 je bilo tudi v drugem nizu jasno, da Jorgić nima možnosti, čeprav so upanje za kratek trenutek vrnile štiri točke. Z 8:0 je Tajvanec nato odprl tretji niz.

Edini resnejši odpor je tekmovalec iz Hrastnika nudil v četrtem nizu, kjer je vodil s 4:2 in 5:4, nato pa je tekmec osvojil šest zaporednih točk in izkoristil drugo žogico za zmago.

"Lin je zelo agresiven tip igralca, kar mi ne ustreza. Za nameček je levičar, s katerimi imam vedno težave in to se je videlo tudi na prvi tekmi s Špancem. Morda sem tudi psihično in fizično izmučen izmučen po treh maratonih, ki sem jih imel. Seveda sem stiskal, da dam svoj maksimum. Ni šlo, a presrečen sem, da sem sploh prišel do sem," je po tekmi za STA povedal Jorgić.

Malo točk je slovenski igralec dosegel predvsem na svoj začetni udarec. "Lin vselej vrača servise zelo agresivno. Poskušal sem več stvari, morda sem v nekaj trenutkih res serviral preveč po sredini, pa je prišel do svojega 'backhanda', banane. Ampak, nekako res nisem našel rešitve, na vse je odgovoril. Zasluženo je zmagal."

Jorgić je šokiral že s prebojem v osmino finala

Za največje presenečenje je Jorgić poskrbel že v osmini finala, ko je šokiral četrtega igralca sveta, 18-letnega domačina Tomokazuja Harimota s 4:3 in dosegel največji olimpijski uspeh za slovenski namizni tenis doslej.

Jorgić je bil v uvodnem krogu olimpijskega turnirja kot 18. nosilec prost, v drugem krogu pa je po prav tako izjemno dramatičnem 55-minutnem obračunu na kolena spravil Španca Alvara Roblesa s 4:3. Za vstop med 16 najboljših je spet po sedmih nizih izločil še Britanca Liama Pitchforda, 15. igralca na svetu.

"Po slabih predstavah na evropskem prvenstvu sem tukaj vendarle našel pozitivno energijo za nastop. Res sem presrečen. Če pa bi mi kdo prej rekel, da bom v četrtfinalu, bi to takoj podpisal. Zdaj bom tri leta treniral do Pariza, da morda pridem do kolajne. Pa tudi tukaj še nismo opravili vsega. Z ekipo se bomo v boju s Korejci najprej skušali zavihteti v četrtfinale," je še dejal igralec, ki bo konec tedna praznoval 23. rojstni dan.

